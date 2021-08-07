И всё равно спасибо! Россия почти совершила героический камбэк в финале Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу проиграла финал Олимпийских игр в Токио сборной Франции. Но это была эпичная битва, великий матч, в котором российские волейболисты были близки к тому, чтобы сломать французов. И всё равно спасибо, парни. Вы играли очень круто. В финале может быть только один победитель.

Наверное, до старта турнира серебро казалось отличным достижением, но по ходу Олимпиады мысли были о золоте.

Матч начался для россиян просто здорово. В середине партии наши парни ушли в отрыв и уверенно вели дело к победе. Правда, не было у нас подачи, которая бы выбивала французов с приёма. Да и в защите соперники играли получше. Но в концовку партии сборная России вошла с комфортным преимуществом, которое, однако, быстро испарилось. Буквально в двух расстановках подопечные Лорана Тилли не просто сравняли счёт, но и выиграли партию. Сначала россияне никак не могли справиться с подачей Антуана Бризара, а затем всё сделал Эрвин Нгапет.

Во втором сете сборная России, кажется, долго не могла прийти в себя от первой партии. Ну как иначе объяснить, что французы, внешне не сильно и напрягаясь, довели дело до 16:10, потом до 19:12. Не получалось ничего, пока Туомас Саммельвуо не выпустил на подачу Виктора Полетаева. Наш диагональный сделал то, что от него ждали — выдал целую серию шикарных подач, выбивая соперников с приёма. И тут же работал блок.

Полетаев ушёл с подачи при счёте 19:16. Казалось бы, ну ещё пара мячей — и французы дрогнут. Но нет. Подача французов оказалась их главным оружием. До конца второй партии россияне с этого момента набрали только одно очко. Да и везло им просто нереально. Нгапет подал укороченную подачу, Дмитрий Волков этого ожидал и двинулся чуть вперёд, но мяч, задев трос, перелетел нашего доигровщика, а либеро Валентин Голубев просто не успел ничего сделать.

В третьем сете сборная России заиграла наконец так, как играла весь турнир. В защите стали поднимать значительно больше мячей, получали больше возможностей для доигровок. В середине партии россияне достали французов, вышли вперёд и больше уже не выпустили. В концовке сета герой той самой третьей партии с Бразилией Ярослав Подлесных вновь сыграл великолепно. Добил до пола в атаке, сделал эйс с подачи, затем следующей подачей выбил соперников с приёма. При счёте 24:20 упустить партию наша команда уже не могла.

Вот он, перелом? Российские волейболисты и все болельщики были бы рады, но Антуан Бризар со своей подачей был против. 5:2 в начале сета французы повели, но российских волейболистов такие отрывы уже не пугали. Глаза у наших парней выжигали просто всё, на что смотрели. С таким настроем сборная России выиграла вторую партию подряд. Нгапет творил какие-то чудеса на приёме, когда неуловимыми движениями легко доводил до связующего, и просто летал в защите, когда все остальные уже стояли. Но в сборной России играли вообще все!

Судьба финала решалась на тай-брейке, в начале которого россияне вели 6:3. Но именно этот момент и стал ключевым. Никак наши парни не могли сняться с этой вроде бы обычной расстановки французов. Трижды могли забить с доигровки. Но очки набирали соперники. Сборная России смогла сняться лишь при счёте 6:7, но уже не в свою пользу.

Затем была настоящая рубка за каждое очко. И какая-то безумная подача Жана Патри, который выиграл эйсом брейковое очко. И совершенно феноменальная скидка Бризара, которую не ждал никто. И убойный ударище Максима Михайлова, который мог сократить отставание. Но не попал в площадку. И разве можно его за это критиковать?

У сборной России — серебро. Спасибо за игру, парни!