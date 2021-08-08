Олимпиада. Российские гимнастки бьются за золото в группе. Судьи, не смейте мешать! LIVE

Приветствуем болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается летняя Олимпиада-2020. У российских спортсменов осталось два шанса на золото. Первый — в групповом многоборье в художественной гимнастике. Соревнования начнутся в 5:00 по московскому времени. В составе сборной России выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых соревнований по художественной гимнастике.
Италия вышла на промежуточное первое место, получив 44,55 балла. Довольно бодрая программа под «Butterfly-Ninja». И сейчас на ковёр выйдут болгарки. Посмотрим, что покажут победители квалификации.
Тем временем Израиль подал протест! Они считают оценку несправедливой и просят поднять балл за сложность.
Яркий и динамичный номер от Израиля! Красивые перебросы мяча, много пируэтов. Их встретили громкими аплодисментами на трибунах. Оценка — 44,1 балла.
Интересную программу показали украинки. Всё было технично и синхронно, только была потеря мяча в начале программы. Их оценка — 40,35 балла.
Россия выступит последней. Желаем показать свой номер так, чтобы у судей не было другого выбора. Первыми на ковёр вышли украинки.
Ждём яркую борьбу в финале группового многоборья в художественной гимнастике. Наши спортсменки традиционно являются фаворитами. С 2000 года россиянки выигрывали только золото в этой дисциплине. Пожелаем удачи девушкам!
В личном многоборье Россия впервые за 25 лет осталась без золота. Дина Аверина при очень спорном судействе уступила в борьбе за победу израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвёртое место.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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