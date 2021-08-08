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Олимпиада. Российские гимнастки бьются за золото в группе. Судьи, не смейте мешать! LIVE

Приветствуем болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается летняя Олимпиада-2020. У российских спортсменов осталось два шанса на золото. Первый — в групповом многоборье в художественной гимнастике. Соревнования начнутся в 5:00 по московскому времени. В составе сборной России выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых соревнований по художественной гимнастике.