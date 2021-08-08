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Олимпиада 2021 в Токио, художественная гимнастика (группы): онлайн-трансляция 8 августа 2021, где смотреть

Олимпиада. Российские гимнастки бьются за золото в группе. Судьи, не смейте мешать! LIVE
Андрей Гуров
Сборная России, художественная гимнастика
Аудио-версия:
Комментарии
У России последний шанс не победу в художественной гимнастике. Верим в наших девочек и справедливость арбитров. Следим в режиме «лайв».
Медальный зачёт Олимпийских игр-2020
Олимпиада 2020. Художественная гимнастика
Групповое многоборье. Финал
08 августа 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Идёт
1
Болгария
2
Россия
3
Италия

Приветствуем болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается летняя Олимпиада-2020. У российских спортсменов осталось два шанса на золото. Первый — в групповом многоборье в художественной гимнастике. Соревнования начнутся в 5:00 по московскому времени. В составе сборной России выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию групповых соревнований по художественной гимнастике.

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Италия вышла на промежуточное первое место, получив 44,55 балла. Довольно бодрая программа под «Butterfly-Ninja». И сейчас на ковёр выйдут болгарки. Посмотрим, что покажут победители квалификации.

05:19 Павел Панышев

Тем временем Израиль подал протест! Они считают оценку несправедливой и просят поднять балл за сложность.

05:11 Павел Панышев

Яркий и динамичный номер от Израиля! Красивые перебросы мяча, много пируэтов. Их встретили громкими аплодисментами на трибунах. Оценка — 44,1 балла.

05:07 Павел Панышев

Интересную программу показали украинки. Всё было технично и синхронно, только была потеря мяча в начале программы. Их оценка — 40,35 балла.

05:05 Павел Панышев

Россия выступит последней. Желаем показать свой номер так, чтобы у судей не было другого выбора. Первыми на ковёр вышли украинки.

05:02 Павел Панышев

Ждём яркую борьбу в финале группового многоборья в художественной гимнастике. Наши спортсменки традиционно являются фаворитами. С 2000 года россиянки выигрывали только золото в этой дисциплине. Пожелаем удачи девушкам!

05:01 Павел Панышев

В личном многоборье Россия впервые за 25 лет осталась без золота. Дина Аверина при очень спорном судействе уступила в борьбе за победу израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

05:00 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 8 августа. Где смотреть прямые трансляции финального дня Игр? Россия на Олимпиаде-2020. 8 августа. Где смотреть прямые трансляции финального дня Игр?
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