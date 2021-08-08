Олимпиада-2020. Женская сборная России по гандболу в шаге от золота. Девочки, верим! LIVE

Наши гандболистки играют с Францией в финале Олимпийских игр. Ждём повторения Рио-2016! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается Олимпиада-2020. Последнее золото Игр нам может принести женская сборная России по гандболу. Финал женского гандбольного турнира Россия — Франция начнётся 8 августа в 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала олимпийского турнира по гандболу среди женщин Россия — Франция. На групповом этапе встреча этих команд завершилась со счётом 28:27 в пользу россиянок.

Интересно, что пять лет назад в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в женском гандболе тоже сошлись команды из России и Франции. Тогда подопечные Евгения Трефилова одержали победу со счётом 22:19 и завоевали золотые медали.