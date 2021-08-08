Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада 2021 в Токио, гандбол (женщины): финал Россия – Франция, онлайн-трансляция 8 августа 2021, где смотреть

Олимпиада-2020. Женская сборная России по гандболу в шаге от золота. Девочки, верим! LIVE
Михаил Чесалин
Анна Вяхирева, сборная России, гандбол
Аудио-версия:
Комментарии
Наши гандболистки играют с Францией в финале Олимпийских игр. Ждём повторения Рио-2016! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Медальный зачёт Олимпийских игр-2020
Календарь женского гандбольного турнира на Олимпиаде-2020

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается Олимпиада-2020. Последнее золото Игр нам может принести женская сборная России по гандболу. Финал женского гандбольного турнира Россия — Франция начнётся 8 августа в 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала олимпийского турнира по гандболу среди женщин Россия — Франция. На групповом этапе встреча этих команд завершилась со счётом 28:27 в пользу россиянок.

Интересно, что пять лет назад в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в женском гандболе тоже сошлись команды из России и Франции. Тогда подопечные Евгения Трефилова одержали победу со счётом 22:19 и завоевали золотые медали.

Олимпийские игры (ж). Финал
08 августа 2021, воскресенье. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Франция
Live Андрей Шитихин

В финале сборная России сыграет со сборной Франции, которую обыграла на групповом этапе в не менее драматичном матче. И вновь будет повторение решающей игры Олимпиады-2016. Главное, чтобы в итоге было повторение того же результата. А многие ли верили в наших гандболисток после матче со сборными Бразилии и Швеции?

07:36 Андрей Шитихин

В драматичнейшем полуфинале наша команда, как и пять лет назад, обыграла сборную Норвегии.

Россия прорвалась в финал Олимпиады! Наши девушки продолжают золотую сказку? Россия прорвалась в финал Олимпиады! Наши девушки продолжают золотую сказку?
07:12 Михаил Чесалин

Давайте вспомним, как российские гандболистки выступали на Олимпиадах. Победу в Рио-де-Жанейро, разумеется, помнят все. Но что было де неё?

07:10 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья! Конечно, в концовке Олимпиады, увы, не всё для России складывается удачно. Вот только что у России забрали и второе золото в художественной гимнастике. И это большое потрясение.

Олимпиада. У наших гимнасток-художниц отобрали и второе золото. Да что творится-то?! LIVE Олимпиада. У наших гимнасток-художниц отобрали и второе золото. Да что творится-то?! LIVE

Но у наших гандболисток есть прекрасный шанс поставить жирную золотую точку на этих Играх и заставить болельщиков забыть обо всех поражения. Девочки, мы в вас верим!

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021