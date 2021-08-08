Олимпиада-2020. Женская сборная России по гандболу в шаге от золота. Девочки, верим! LIVE

Приветствуем любителей спорта и болельщиков сборной России! 8 августа в Токио завершается Олимпиада-2020. Последнее золото Игр нам может принести женская сборная России по гандболу. Финал женского гандбольного турнира Россия — Франция начнётся 8 августа в 9:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала олимпийского турнира по гандболу среди женщин Россия — Франция. На групповом этапе встреча этих команд завершилась со счётом 28:27 в пользу россиянок.
Интересно, что пять лет назад в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в женском гандболе тоже сошлись команды из России и Франции. Тогда подопечные Евгения Трефилова одержали победу со счётом 22:19 и завоевали золотые медали.
В финале сборная России сыграет со сборной Франции, которую обыграла на групповом этапе в не менее драматичном матче. И вновь будет повторение решающей игры Олимпиады-2016. Главное, чтобы в итоге было повторение того же результата. А многие ли верили в наших гандболисток после матче со сборными Бразилии и Швеции?
В драматичнейшем полуфинале наша команда, как и пять лет назад, обыграла сборную Норвегии.
Давайте вспомним, как российские гандболистки выступали на Олимпиадах. Победу в Рио-де-Жанейро, разумеется, помнят все. Но что было де неё?
Доброе утро, дорогие друзья! Конечно, в концовке Олимпиады, увы, не всё для России складывается удачно. Вот только что у России забрали и второе золото в художественной гимнастике. И это большое потрясение.
Но у наших гандболисток есть прекрасный шанс поставить жирную золотую точку на этих Играх и заставить болельщиков забыть обо всех поражения. Девочки, мы в вас верим!
- 8 августа 2021
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