Самая эффектная сборная России на Олимпиаде
И самая титулованная! Речь, конечно, о синхронистках.
В Токио Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой. Ни в истории синхронного плавания, ни в истории российского спорта нет более титулованного атлета. Великая!
Олимпиада в Токио стала знаковой для Светланы Колесниченко. Она впервые выиграла олимпийское золото в дуэте. Теперь Света — трёхкратная чемпионка!
«Пусть не было гимна, но когда звучит классика, до мурашек пробирает всех. Это надо прочувствовать. Я в моменте», — так описывала свои эмоции после победы Александра Пацкевич.
Алла Шишкина завершает карьеру после Токио: «В раздевалке я рыдала, потому что это мои последние Олимпийские игры и потому что мне удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль».
Для Влады Чигирёвой олимпийское золото Токио стало только вторым. Ждём великолепную синхронистку в Париже-2024! Возможно, именно она заменит Светлану Ромашину в дуэте.
Для Марии Шурочкиной Олимпиада в Токио тоже стала лишь второй. Акробатические трюки синхронистки выглядели поразительно!
А вот Марина Голядкина заработала свой первый титул олимпийской чемпионки. «У меня эмоции зашкаливают, а слов не хватает. Позади долгий путь. Скажу просто: «Я счастлива!», — радовалась синхронистка.
Олимпиада в Токио стала дебютной и для Полины Комар. «Такие эмоции испытала впервые в жизни и ещё до конца не осознала, что мы сделали сегодня», — признавалась девушка после победы.
Вероника Калинина приехала в Токио в качестве запасной. К сожалению, олимпийской медали синхронистка не получила, но восторгов она достойна!
Самая эффектная сборная России на Олимпиаде
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