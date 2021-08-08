Олимпиада-2020. Церемония закрытия. Последнее шоу Олимпийских игр в Токио! LIVE

Сегодня Игры в Токио будут объявлены закрытыми. Как жаль, что они так быстро закончились.

Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и пришло время прощаться с Олимпийскими играми — 2020 в Токио. Сколько ярких моментов мы пережили вместе со спортсменами за минувшие две недели! Сколько раз хватались за сердце в моменты непростых поражений! Сколько раз с замиранием сердца ожидали объявления результатов! Сколько сладких побед отпраздновали! Да, без гимна, без флага. Но наша команда от этого не была слабее.

71 медаль Олимпиады — это мощный результат. Это значительно лучше, чем было пять лет назад в Рио-де-Жанейро, и почти столько же, сколько было в 2008 году в Пекине. Российский спорт в порядке, даже под санкциями!

Все спортивные шоу на этой Олимпиаде мы уже посмотрели. Впереди только красочная церемония закрытия. Совсем скоро эти необычные и непростые для всех Игры в Токио уйдут в историю.