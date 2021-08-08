Олимпиада-2020. Церемония закрытия. Последнее шоу Олимпийских игр в Токио! LIVE

Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и пришло время прощаться с Олимпийскими играми — 2020 в Токио. Сколько ярких моментов мы пережили вместе со спортсменами за минувшие две недели! Сколько раз хватались за сердце в моменты непростых поражений! Сколько раз с замиранием сердца ожидали объявления результатов! Сколько сладких побед отпраздновали! Да, без гимна, без флага. Но наша команда от этого не была слабее.
71 медаль Олимпиады — это мощный результат. Это значительно лучше, чем было пять лет назад в Рио-де-Жанейро, и почти столько же, сколько было в 2008 году в Пекине. Российский спорт в порядке, даже под санкциями!
Все спортивные шоу на этой Олимпиаде мы уже посмотрели. Впереди только красочная церемония закрытия. Совсем скоро эти необычные и непростые для всех Игры в Токио уйдут в историю.
Кто будет знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады-2020
Знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр станет борец Абдулрашид Садулаев. В Токио Русский танк завоевал уже второе золото Олимпиад в своей карьере!
Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио
Прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио будет вести телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00 по московскому времени.
Церемония закрытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио начнётся в 14:00 по московскому времени. Организаторы Олимпиады приготовили для участников и зрителей много сюрпризов. Прощание с Играми обещает получиться по-настоящему трогательным и запоминающимся.
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