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Олимпиада 2020 в Токио, Церемония закрытия — онлайн-трансляция, где смотреть онлайн церемонию закрытия Олимпийских игр

Олимпиада-2020. Церемония закрытия. Последнее шоу Олимпийских игр в Токио! LIVE
Кирилл Закатченко Павел Панышев
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Церемония закрытия Олимпиады-2020 в Токион
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Сегодня Игры в Токио будут объявлены закрытыми. Как жаль, что они так быстро закончились.
Олимпиада-2020: итоговый медальный зачёт

Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и пришло время прощаться с Олимпийскими играми — 2020 в Токио. Сколько ярких моментов мы пережили вместе со спортсменами за минувшие две недели! Сколько раз хватались за сердце в моменты непростых поражений! Сколько раз с замиранием сердца ожидали объявления результатов! Сколько сладких побед отпраздновали! Да, без гимна, без флага. Но наша команда от этого не была слабее.

71 медаль Олимпиады — это мощный результат. Это значительно лучше, чем было пять лет назад в Рио-де-Жанейро, и почти столько же, сколько было в 2008 году в Пекине. Российский спорт в порядке, даже под санкциями!

Все спортивные шоу на этой Олимпиаде мы уже посмотрели. Впереди только красочная церемония закрытия. Совсем скоро эти необычные и непростые для всех Игры в Токио уйдут в историю.

Кто будет знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады-2020 Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио
Live Алексей Адамов

Кто будет знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады-2020

Знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр станет борец Абдулрашид Садулаев. В Токио Русский танк завоевал уже второе золото Олимпиад в своей карьере!

Русский танк расправился с американцем. Садулаев принёс России очередное золото Олимпиады! Русский танк расправился с американцем. Садулаев принёс России очередное золото Олимпиады!
09:06 Алексей Адамов

Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио

Прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио будет вести телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00 по московскому времени.

09:03 Алексей Адамов

Церемония закрытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио начнётся в 14:00 по московскому времени. Организаторы Олимпиады приготовили для участников и зрителей много сюрпризов. Прощание с Играми обещает получиться по-настоящему трогательным и запоминающимся.

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Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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