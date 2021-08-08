Какие же американки крутые! Стали лучшими на Олимпиаде, совершенно не напрягаясь

На Олимпийских играх в Токио завершился главный матч женского баскетбольного турнира. В борьбе за чемпионство сошлись сборные США и Японии. Американки без особых проблем расправились с соперницами во второй раз за девять дней (ранее была победа на групповом этапе 86:69) и принесли своей стране важнейшие золотые медали.

Состав женской сборной США – настоящая «Дрим-Тим». 40-летняя Сью Бёрд по четыре раза выигрывала женскую НБА, чемпионат мира и Олимпийские игры. Вместе с ней ни одной Олимпиады с 2004 года не пропустила ещё один ветеран американской сборной – 39-летняя Дайана Таурази. Сегодня они стали пятикратными олимпийскими чемпионками и установили рекорд по количеству золотых медалей среди всех баскетболистов – и женщин, и мужчин.

В Токио также выступали двукратные чемпионки мира Брианна Стюарт и Бриттни Грайнер. Стюарт дважды становилась победительницей НБА и MVP финальной серии, а также самым ценным игроком лиги, как и её партнёр по команде, 24-летняя Айжа Уилсон. Она получила награду MVP в прошлом году. Состав именитый, и на этих Играх американские девушки вполне предсказуемо не встретили никакого сопротивления. В двух предыдущих матчах плей-офф они разгромили соперниц из Австралии и Сербии, на групповом этапе сборная США также не потерпела ни одного поражения.

Сборная США ушла в отрыв с первых минут матча, на протяжении которого ни разу не уступала в счёте. В первой половине японкам ещё удавалось хоть как-то оставаться в игре, несмотря на двузначную разницу, а вот в третьей четверти они окончательно посыпались. Подвела хозяек площадки не только игра в обороне, но и реализация из-за дуги. Из 31 попытки успехом завершились только 8 (против 4 из 13 у соперниц).

В заключительном отрезке американки довели разницу до разгромных «+25». За полторы минуты до конца встречи сборная США расслабилась и пропустила рывок 0:7, однако соперниц это не спасло – 90:75. Шансов на победу у японок, кажется, не было с самого начала. Сборная США отлично защищалась и не уступала соперницам в скорости, несмотря на то что в нападении упор был сделан на не самую быструю 206-сантиметровую Грайнер.

Но Бриттни, будучи на добрых 20 сантиметров выше любого игрока японской команды, в сегодняшнем матче заколотила 30 очков. Она не только стала самым результативным игроком встречи, но и установила рекорд по этому показателю в истории финальных матчей на Олимпийских играх. 19 очков + 7 подборов + 5 передач на счету Айжи Уилсон, дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформила Брианна Стюарт. В составе сборной Японии лучшей стала набравшая 17 очков Маки Такада, ещё 16 очков + 5 подборов + 4 ассиста на счету Мако Натохаси.

Таким образом, с 1984 года американки выиграли «золото» Олимпиады 9 раз из 10 возможных. Только в 1992 году команде пришлось довольствоваться бронзовыми медалями (выиграла тогда выбившая американок в полуфинале Объединённая команда, выступавшая на фоне распада СССР). К тому же нынешняя победа стала для американок седьмой подряд, и эта триумфальная серия теперь является самой продолжительной в истории всех олимпийских командных видов спорта.

Американские девушки повторили успех мужской сборной, но в ходе турнира выступали куда увереннее и стали лучшими на Олимпиаде совершенно не напрягаясь. Если подопечные Грега Поповича своей лучшей игры не показали и даже проиграли матч на ОИ впервые за 17 лет, то женский коллектив разносил соперниц без особого труда. И принёс своей стране важнейшее «золото» — теперь США возглавляют медальный зачёт, сравнявшись с Китаем по количеству медалей высшей пробы. При этом американцы значительно опережают китайцев по общему количеству наград – 110 против 87. Учитывая, что Олимпиада практически подошла к концу и уже сегодня днём состоится церемония закрытия, успех американских девушек может сыграть важнейшую роль в общей победе США на Играх.