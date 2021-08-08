Девчонки, вы просто крутые. Поражение в финале Олимпиады это никак не изменит

Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали Олимпиады в Токио. Не стоит говорить о проигранном финале. Лучше вспомнить о том, какой путь прошла команда к этому достижению. И о том, как начались для сборной России Игры-2020. Поражение в финале от лучшей на данный момент команды мира никак не отменяет того факта, что наша команда, наши девчонки – очень крутые. Спасибо!

А что было в финале? Всего лишь четыре минуты игры вместили в себя два пенальти в ворота сборной России, один из которых отбила Виктория Калинина, а также три гола в ворота сборной Франции. Дважды своими шикарными бросками отличилась Полина Ведёхина, а Анна Вяхирева завершила быструю контратаку.

Но после этого мяч перестал слушаться россиянок. Броски в ворота Амандин Лейно не шли, да и во время передач допускались ну совсем обидные ошибки. И вместо того, чтобы счёт вырос в нашу пользу, он сравнялся. Команда такого класса, как Франция, не будет стоять и смотреть на соперниц в защите.

Наши девушки проигрывали в защите борьбу с линейной француженок Паулетой Фоппа, да и вообще большинство мячей пропускали именно по центру. Главный тренер сборной России Алексей Алексеев пошёл даже на нетипичный шаг, выставляя в обороне трёх центральных защитниц, и это принесло свои результаты.

Броски француженок дважды закрывали блоком и бежали в атаку. Россиянки сумели превратить 3:5 в 7:6 в свою пользу. Седьмой мяч был забит после чудесной перепасовки Вяхиревой и Дмитриевой. Но тут же француженки забили три мяча подряд. И вновь после наших потерь в атаке.

В концовке тайма россиянки очень торопились отыграться, а француженки так и держали отрыв в два мяча. Хорошо, что летели броски у Дмитриевой и Ведёхиной, но плохо, что в защите так и не нашли вариантов против передач в линию.

Второй тайм начался крайне нерезультативно. Но если наши доводили мяч до бросков, вот только Клеопатра Дарлё играла очень надёжно, то француженки и потери допускали, и теряли мяч в результате очень активной игры россиянок. Классно сыграли в обороне – и отыгрались, даже несмотря на удаление Полины Кузнецовой.

Но после этого вновь ошибки, вновь потери и к 43-й минуте сборная Франции повела четыре мяча. Четыре! При равной в целом игре. Француженки просто закрыли Анну Вяхиреву, а без её блеска нам в атаке было очень сложно. Алексееву пришлось даже заменить Вяхиреву на Антонину Скоробогатченко. Соперницы же при поддержке Дарлё, просто закрывшей ворота, в защите просто построили стену.

В середине второго тайма – уже «минус шесть». 16:22 с 16:16 за семь минут! Алексеев взял тайм-аут, попросил команду успокоиться и начать бросать с задней линии, а не пытаться доводить до шести метров или до краёв, которые у нас вообще боялись бросать. И игра пошла гораздо веселее. Дальние броски Ведёхиной, Дмитриевой и Скоробогатченко оказались неберущимися даже для Дарлё, но…

Слишком далеко наши девчонки отпустили француженок. За восемь минут до окончания игры на площадку вернулась Вяхирева. Аня тут же обыграла в неудобную для себя сторону и забросила, но к следующей подобной попытке Дарлё была готова. За пять минут до конца Алексеев взял последний тайм-аут, объяснил, что нужно делать в атаке, и тут же Вяхирева вновь забила. Но как можно было сравнивать счёт, когда во время нашей атаки следовала передача точно на соперницу, а той оставалось всего лишь неспешно добежать до наших ворот и забить.

Отыграть «минус пять» за три минуты было нереально. Сказка Рио-де-Жанейро почти повторилась, вот только француженки написали другое окончание. Перед стартом Олимпиады руководство ФГР говорило о том, что любая медаль будет успехом. По ходу турнира наши девчонки поднялись от кошмарного падения в матче со шведками, громких заявлений о профнепригодности тренерского штаба до финала. В котором чуть не хватило тех эмоций и фантастической игры лидеров, которые остались в полуфинале с норвежками.

Серебро Олимпиады – это очень круто. На двух Олимпиадах подряд сборная России играла в финале. Сменив половину команды и дважды поменяв тренерский штаб за длинный олимпийский цикл. И уступив в жёсткой борьбе лучшей гандбольной нации мира, ведь Франция выиграла и мужской турнир. Но в Париже можно серебряный блеск поменять на золотой.