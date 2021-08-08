Ни в новейшей истории России, ни тем более в Советском Союзе наша сборная не была пятой на Олимпиаде. Но действительно ли это катастрофа?

У России полно наград, но худшее место в медальном зачёте за 100 лет. Как это получилось?

Мы очень надеялись, что в последний день Олимпиады российские спортсмены сыграют два заключительных золотых аккорда в художественной гимнастике и гандболе. Но не вышло.

В художественной гимнастике отныне золото нам не гарантировано. Наверняка ещё долго будут полыхать закулисные скандалы о судействе, но результат Олимпиады они не изменят. Впервые с 1996 года у нашей страны нет золота в этом виде спорта. Вслед за Диной Авериной с серебром и слезами осталась и наша группа. И стоит признать, что к судьям снова есть вопросы.

В гандболе, благо, обошлось без скандалов. Наши девушки отчаянно бились с француженками, но не справились. Видимо, слишком много сил и эмоций осталось в полуфинале с Норвегией. Видимо, слишком хотели француженки взять у нас реванш за Олимпиаду-2016. Впрочем, и серебро – это тоже очень круто. После двух стартовых матчей о нём и мечтать было трудно.

После финала гандболисток пришло время подводить итоги.

Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Это больше, чем было в Рио-де-Жанейро (56), больше, чем было в Лондоне (68), больше чем в Пекине (60). И даже больше, чем в Атланте в 1996 году (63). Круче были только Сидней-2000 (89) и Афины-2004 (90).

Но при этом замечательном медальном результате Россия оказалась на рекордно низкой позиции в медальном зачёте. С 1952 года команды нашей страны на летних Олимпиадах не опускались ниже четвёртой строчки. Теперь мы пятые. Лишь больше ста лет тому назад, во времена Российской империи, результаты были хуже. Почему же так получилось?

Объяснение простое. Тягаться с Китаем и США мы пока не можем. С Великобританией у нас последние десять лет битва на равных. А Япония прибавила как страна-хозяйка – такое бывает всегда, без исключений. Но если, например, Греция не может добавить так, чтобы вклиниться в тройку, то Япония, и в новых дисциплинах собрав золото, и в старых хорошо мобилизовавшись, взлетела в первую тройку, опередив и нас, и британцев, и австралийцев.

Через три года, скорее всего, мы опять будем бороться с той же Японией и Великобританией. А ещё, возможно, Францией. И вполне можем стать как третьими, так и пятыми или даже шестыми.

Но о трагедии говорить не приходится. Да, в новых видах спорта россияне не конкурируют с лидерами, но в старых мы по-прежнему сильны. Где-то наши добавили, где-то уступили, но о системной катастрофе российского спорта речи нет, даже учитывая антирекордное место.

Ну и напоследок подведём итоги медального прогноза «Чемпионата». Перед стартом Игр мы ждали от сборной 74 медали, 25 из которых – золотые, и называли этот прогноз оптимистичным.

Да, золотых наград мы недосчитались, особенно в последние дни Игр. Но по серебру у нашей команды колоссальный запас. Вот где-то в горе серебра три-четыре золота и потерялись.

А по суммарному количеству наград прогноз практически сбылся. Разница в три медали из 339 комплектов, разыгранных в Токио, – это на уровне статистической погрешности.

Игры в Токио завершены. До встречи на Олимпиаде в Пекине. До неё осталось всего-то полгода!