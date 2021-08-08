На благо России? Почему мужская художественная гимнастика необходима на Олимпиаде

Женщины борются за медали Игр в тяжёлой атлетике и боксе. А мужчины чем хуже?

Художественная гимнастика — одна из последних дисциплин, где на Олимпийских играх соревнуются только девушки. Впрочем, уже скоро пресловутое гендерное равенство может добраться и до святая святых женского спорта.

Недаром же перед стартом Олимпиады в Токио самым обсуждаемым видом спорта в России стала мужская художественная гимнастика. Выступление мужчины в обтягивающем трико со стразами, лихо скачущего по ковру с лентой, попалось на глаза миллионам зрителей и мало кого оставило равнодушным.

Неужели это скоро будет на Олимпийских играх?!

Фигуристка невольно сделала испанского гимнаста звездой

Бум интереса к диковинному для России зрелищу спровоцировала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Бывшую фигуристку настолько возмутило видео с выступлением испанского гимнаста Кристофера Бенитеса, что она решила рассказать о своих эмоциях публично.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь, и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», — написала Навка на своей странице в сети «Инстаграм».

Пост чемпионки вызвал бурную общественную дискуссию, причём не только в России. Известные зарубежные фигуристки Габриэла Пападакис и Кейтлин Уивер раскритиковали Татьяну за радикальную, на их взгляд, позицию и призвали проявить уважение. При этом подписчики Навки, а также многие посетители спортивных ресурсов и русскоязычные пользователи соцсетей поддерживают мнение и опасения знаменитой спортсменки.

Неизвестно, ожидала ли такого эффекта сама Татьяна Навка, но после её публикации Кристофер Бенитес обрёл невиданную доселе популярность. Аудитория его страницы в «Инстаграме» выросла вдвое, а видео с выступлениями гимнаста только за последнее время посмотрели сотни тысяч человек. Любопытно, что у многих зрителей основные вопросы вызвал не экстравагантный внешний вид атлета, а его откровенно невысокий уровень мастерства. Бенитесу явно не хватает гибкости и пластичности, а элементы в его исполнении изобилуют элементарными техническими ошибками. Кажется, что таким способом испанец просто самовыражается, и к профессиональному спорту его перформансы отношения не имеют.

Мужская художественная гимнастика есть и в России

И тем не менее, всё это только подогрело споры о необходимости развития мужской художественной гимнастики в принципе и её олимпийских перспективах. Среди всех дисциплин, представленных на Олимпиаде в Токио, лишь в двух соревнуются исключительно представители одного пола. Да и синхронное плавание, в отличие от художественной гимнастики, уже давно движется в сторону гендерного равенства. Смешанные дуэты с 2015 года разыгрывают медали чемпионатов мира и активно стучатся в олимпийскую программу.

В художественной гимнастике этот процесс идёт медленнее, но политика Международного олимпийского комитета и современные тенденции вынуждают чиновников думать в направлении мужских соревнований. Так, национальные чемпионаты по художественной гимнастике среди мужчин проходят во многих странах, включая Россию. Правда, атлетов, похожих на Кристофера Бенитеса, там не встретишь.

В России, как и большинстве стран, где развивают мужскую художественную гимнастику, преобладает так называемое японское направление – своеобразная смесь акробатики, спортивной гимнастики и ушу. Там нет мячей, обручей или лент, а наряды даже отдалённо не напоминают те, в которых своё мастерство демонстрирует Бенитес и другие испанцы.

Россия выиграет от появления мужской художественной гимнастики на Олимпиаде?

Не исключено также, что мужчины-художники появятся на Олимпиаде в составе смешанных дуэтов. За такую концепцию, например, ратует президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова – безоговорочный авторитет в своём виде спорта.

«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина, по примеру синхронного плавания и фигурного катания», — считает Винер-Усманова.

Новость по теме Винер согласилась с позицией Навки по поводу мужчин в художественной гимнастике

Вообще странно отрицать саму идею выступления мужчин в художественной гимнастике, когда женщины вовсю соревнуются в тяжёлой атлетики, боксе, борьбе и других дисциплинах, не так давно считавшихся исключительно мужскими. Тем более, расширение медальной программы в художественной гимнастике явно на благо России. Во-первых, наши гимнасты точно будут способны бороться за золото. Во-вторых, отсутствие мужчин в данном виде спорта ставит под сомнение сам его олимпийский статус. Так что пусть лучше на Олимпиадах будут гимнасты-художники, чем это дисциплины не будет вообще. Вот почему мужская художественная гимнастки необходима на Олимпиадах!

Но тут важно правильно и вовремя использовать своё влияние в международной федерации, чтобы мужская художественная гимнастика на мировом уровне имела подобающий вид, была зрелищной и интересной массовой аудитории.

А Бенитес пусть и дальше прыгает по ковру с лентой в своё удовольствие. Но только не на Олимпиаде.