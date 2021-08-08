«Я решил помочь». Азербайджанский каратист сознался, что специально проиграл на Олимпиаде?

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и многократный чемпион мира по карате из Азербайджана Рафаэль Агаев после завершения соревнований рассказал, как «решил помочь» сопернику выйти из группы олимпийского турнира, намеренно проиграв свой бой.
А разве за такое не должны дисквалифицировать?
Единственный шанс
В Токио карате впервые было включено в олимпийскую программу разово. В 2024-м его на Играх не будет. Так что турнир в Токио был единственным шансом каратистов на золото Олимпиады.
Рафаэля Агаева называют «бриллиантом мирового карате». Он считается одним из самых титулованных каратистов мира. Но золото не выиграл, в финале его одолел итальянец Луиджи Буза.
Агаев, выступающий в весовой категории до 75 кг, на групповом этапе сначала одержал победу над четырьмя соперниками и обеспечил себе досрочный выход в полуфинал. А в последнем поединке прославленный спортсмен уступил как раз итальянцу, с которым сошёлся потом в финале.
Итальянец одержал победу и вышел в полуфинал олимпийского турнира. А потом – в финал.
В поединке за золото Буза вновь оказался сильнее азербайджанца. Он победил со счётом 1:0 и стал олимпийским чемпионом. Рафаэль Агаев принёс Азербайджану первое серебро Олимпиады-2020.
«Я считаю себя первым»
Позже в интервью Агаев рассказал, что в финале ему пришлось «бороться с судьями».
«Противостоял ли я в финале не только итальянцу, но и судьям? В этом вопросе кроется и ответ: да, я боролся и с судьями. Не люблю оправдания. Что было – уже случилось. Взял серебро, чему тоже благодарен. Засчитай судьи в финале мой удар – а после него на сопернике не было никаких царапин или крови, то есть чистое очко – всё могло сложиться иначе. Как бы там ни было, всё уже позади.
В любом случае я считаю себя первым в мире карате. Это не какое-то самодовольство. Я многократно становился чемпионом мира, но никогда не говорил о себе самоуверенно. Мои результаты всё показывают», — приводит слова серебряного призёра Олимпиады Azerisport.
После победы Рафаэль не подал руку итальянцу, так как не посчитал его победу справедливой.
А затем практически признался в том, что намеренно уступил итальянцу ещё на групповом этапе.
«Бывают и закулисные события, которые никто не видит, и о них знаю только я. Но в жизни в первую очередь нужно быть человеком. Завоевать чемпионство – легко, а оставаться человеком – это тяжело. Есть некоторые вещи, о которых не хочу распространяться. Но человек, взявший сегодня золото… Были некоторые действия, он мог и не выйти из группы, и я решил помочь ему. Были сказаны неподобающие слова», – рассказывал Агаев азербайджанскому изданию.
Но если слова Агаева переданы верно, значит, он просто поддавался сопернику? А это же прямое нарушение правил, за которое спортсмена могут дисквалифицировать.
Впрочем, изначально никто не счёл поражение Агаева умышленным.
И поэтому совершенно не понятно, являются ли его слова признанием в нечестной борьбе или это просто оправдание неприятного поражения. МОК должен провести расследование.
«Явное отсутствие стремления к победе»
На Олимпиаде-2012 за отсутствие спортивной борьбы были наказаны сразу четыре пары спортсменок, выступающие в турнире по бадминтону.
К финалу спортсменки также пробирались через групповой этап, и для того, чтобы в матчах на вылет не встретиться с самыми сильными соперницами, решили «слить» одну из игр.
Стремление китаянок, кореянок и индонезиек проиграть было слишком очевидным. Вместо красивой и честной борьбы тысячи болельщиков на трибунах увидели игры в поддавки.
В итоге спортсменок дисквалифицировали за «явное отсутствие стремления к победе» и продолжить борьбу за медали они уже не смогли. Зато до медали в итоге добралась российская пара.
- 8 августа 2021
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