Чем запомнится Олимпиада-2020 в России
Великолепные победы и грандиозные скандалы Игр в Токио.
Триумф российской спортивной гимнастики! Женская команда впервые с 1992 года добыла золото в командном многоборье. Мужчины в последний раз брали золото 25 лет назад. В Токио обе команды выиграли!
Виталина Бацарашкина выиграла олимпийские награды в каждом виде стрельбы, в котором участвовала: два золота и серебро. До неё ни одному из наших стрелков не удавалось выиграть сразу три медали Игр.
Евгений Рылов принёс команде России три олимпийские медали! Впервые за 25 лет россиянин выиграл золото в плавании. И не одно, а сразу два! А маска с котиком надолго запомнится российским болельщикам.
Не обошлось и без скандалов. Самый драматичный момент Олимпиады-2020 — слёзы сестёр Авериных после оглашения результатов. Впервые за 25 лет Россия осталась без золота в художественной гимнастике.
Первая в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене наконец-то выиграла золото Олимпиады! И это несмотря на травму и трудности с нейтральным статусом!
В фехтовании российская команда завоевала восемь медалей! Вторую Олимпиаду подряд мы увидели противостояние россиянок в финале, а Софья Великая добыла свою пятую олимпийскую награду!
Российские синхронистки вновь показали запредельный уровень мастерства! Девушки выиграли 12-е подряд золото Игр. Ромашина стала первой в истории России семикратной олимпийской чемпионкой.
Борец Абдулрашид Садулаев выиграл главный поединок Олимпиады в Токио! В финале он победил своего принципиального соперника — американца Кайла Снайдера — и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Максим Храмцов выиграл первое в истории российского спорта золото в тхэквондо. В первом поединке олимпийского турнира он получил травму, но смог дойти до финала и одержал победу со сломанной рукой!
В Токио сразу пять российских команд играли в финалах командных видов спорта. Однако впервые с 2008 года российские команды не завоевали ни одного олимпийского золота.
Чем запомнится Олимпиада-2020 в России
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