Самый странный чемпион Олимпиады в Токио. Каратист завоевал золото, находясь без сознания

Спортсмен из Ирана безнадёжно проигрывал и отключился после удара соперника. А, очнувшись, узнал, что победил на Играх. Удивительный курьёз!

Миг победы на Олимпийских играх каждый проводит по-разному. Кто-то безудержно ликует, кто-то в слезах падает на колени… Но самым оригинальным способом свой олимпийским триумф встретил спортсмен из Ирана.

Саджад Ганджзаде стал олимпийским чемпионом, когда… без сознания лежал на носилках.

Причём без фатального удара, отправившего его в нокаут, у Саджада практически не было шансов на золото.

Вот уж поистине, самый странный чемпион Олимпиады-2020!

Карате дебютировало не без проблем

Вряд ли чиновники, продвигавшие карате в олимпийскую программу, мечтали о таком дебюте своего вида спорта. Сначала единственная российская каратистка на Играх Анна Чернышёва была отстранена от участия в соревнованиях из-за положительного теста на коронавирус.

Затем азербайджанский спортсмен Рафаэль Агаев намекнул, что в групповом раунде умышленно проиграл итальянцу, с которым позже дрался в финале. Но, пожалуй, больнее всего по перспективам карате вернуться на Олимпиаду ударит история с финалом в дисциплине кумитэ среди мужчин в весе свыше 75 кг.

Как спортсмен стал чемпионом, находясь без сознания

За две минуты до конца финального поединка между иранцем Саджадом Ганджзаде и Тарегом Хамеди из Саудовской Аравии последний уверенно лидировал со счётом 4:0. Но очередной удар Тарега пришёлся не в корпус сопернику, а в шею. Иранец получил травму и свалился без сознания. Его тут же погрузили на носилки и унесли за пределы татами.

Фото: Harry How/Getty Images

Но самое удивительное, каратист из Саудовской Аравии получил дисквалификацию за превышение допустимого контакта и в итоге завоевал только серебро. А золото досталось Ганджзаде, который безнадёжно уступал по ходу поединка и почти не имел шансов на спасение, если бы соперник не нанёс ему запрещённый удар.

«Больше, чем боевое искусство»

Придя в сознание, иранец с удивлением узнал, что стал олимпийским чемпионом. Самым странным чемпионом Олимпиады в Токио.

«Точно не знаю, что случилось. Знаю, что проигрывал и пытался наверстать упущенное. Последнее, что помню — после удара оказался на носилках. Когда меня привели в чувство, и я очнулся, помню, как тренер сказал, что я выиграл. В целом моё здоровье в порядке. Только очень сильно болела голова. Рад выиграть эту медаль, но мне также жаль моего соперника», — рассказал Ганджзаде.

Иранец завоевал золото, находясь без сознания, и стал самым странным чемпионом Олимпиады в Токио. Просто удивительный курьёз! Можно только догадываться, что творилось на душе у каратиста из Саудовской Аравии, которого от главного триумфа в жизни отделяли считанные секунды. Но, учитывая всю неоднозначность и нелогичность произошедшего, держится Хамеди стоически.

«Мечтой была золотая медаль, а не серебро, но для меня большая честь получить награду, и я очень горжусь тем, что я единственный спортсмен, завоевавший медаль для Саудовской Аравии. Карате — прекрасный вид спорта. Это больше, чем просто боевое искусство. Он учит дисциплине, уважению и самоконтролю», — говорит Хамеди.

И его поведение только доказывает, что с самоконтролем у этого парня действительно всё в полном порядке.