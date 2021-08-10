«Главный козёл Олимпиады». Мерзкий поступок французского бегуна на Играх в Токио

Во время марафонского забега на Олимпиаде в Токио французский легкоатлет Морхад Амдуни совершил поступок, который не имеет ничего общего с фэйр-плей.
И удостоился за это звания «главного козла Олимпиады». Хотя, пожалуй, на соревнованиях менее высокого уровня соперники могли бы за такое и по-мужски с Амдуни поговорить.
Лишил соперников воды
Марафон на Олимпиаде специально перенесли на раннее утро, чтобы участники хотя бы часть дистанции пробежали не под палящим солнцем. Однако ближе к середине марафона температура в Токио поднялась до 30 градусов, и около четверти участников сошли с дистанции из-за жары и высокой влажности.
Чтобы хоть как-то помочь участникам, на дистанции марафона были организованы пункты подачи воды: вдоль дороги стояли столики с прохладными бутылочками.
Видно, что большая часть спортсменов на бегу аккуратно выхватывала по одной. Но француз Морхад Амдуни решил сделать иначе: он схватил первую же бутылку, но не убрал руку, а повёл её дальше по столу, сбивая весь ряд. Амдуни уронил, наверное, полсотни бутылок, которыми могли бы воспользоваться его соперники. А свою сумел удержать.
По всему видно, что Амдуни сделал это намеренно. А ведь нарушение питьевого режима во второй половине забега в такую жару могло серьёзно навредить спортсменам!
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
«Невероятно!»
«Срочные новости! Золотую медаль в категории «Главный козёл на Олимпийских играх в Токио» получает французский марафонец Морхад Амдуни, который намеренно сбивает на землю всю воду, предназначенную для его соперников… Невероятно!» — прокомментировал эпизод британский журналист и телеведущий Пирс Морган.
«Этот человек точно знает, что делает, и это абсолютно неспортивное поведение. Когда вы видите человека, который не боится сделать нечто подобное прямо перед камерами, не опасаясь последствий… Это кое-что говорит об его отношении и о том, как далеко он готов зайти», — высказался Кристиан Ульриксен, представитель одного из марафонцев.
Но Амдуни это не помогло. Француз финишировал только 17-м. А Абди Нагейе из Бельгии, который бежал сразу за французом и не смог взять воду, в итоге стал вторым.
Никакого наказания от судей или дисквалификации французского спортсмена не последовало. Хотя МОК, пожалуй, стоит присмотреться к инциденту повнимательнее.
Виноваты скользкие бутылки
Сам спортсмен заявил, что произошло это случайно.
«Чтобы бутылки оставались прохладными, их держат в воде, от этого они становятся скользкими. Однако ясно, что я пытался взять первую бутылку в ряду, но они соскользнули, как только мы их задели», — приводит слова Морхада Амдуни Eurosport.
У французского марафонца нашлись и защитники, которые объясняют, что Амдуни был дезориентирован из-за жары, поэтому случайно и зацепил бутылки. Тем более совсем рядом находилась ещё одна стойка с водой, так что ничего страшного, по их мнению, не произошло.
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