Сколько стоит золото. В каких странах олимпийские чемпионы получают наибольшие призовые

В России — меньше, чем на Украине или в Казахстане. В Америке — сущие копейки. А в Индонезии — целое состояние.

В России всегда с большим трепетом относились к спортсменам-олимпийцам. Для нашей страны Олимпиады — это всегда нечто большее, чем просто спорт. Это ещё и возможность показать свою силу на мировой арене. За подобную демонстрацию лучшим из лучших положены солидные денежные премии. Хотя… Действительно ли солидные?

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На Украине зарплаты ниже, а платят больше

За точку отсчёта, разумеется, возьмём премии нашим призёрам Олимпиады в Токио.

За победу на Играх-2020 спортсмену от государства положено 4 млн руб. (около $ 54 тыс.), за второе место — 2,5 млн руб. ($ 34 тыс.), за третье — 1,7 млн ($ 23 тыс.). Вроде бы вполне приличные цифры.

Возьмём для сравнения Украину. У соседей за золото Игр в Токио полагается в два раза больше — $ 125 тыс., за второе место — $ 80 тыс., за третье — $ 55 тыс. И это при том, что средняя зарплата на Украине существенно ниже, чем в России. По данным за 2020 год, в среднем в России получают $ 628 в месяц, на Украине — менее $ 500.

Только вот если россияне взяли в Токио 20 золотых медалей, то украинцы — лишь одну, показав худший результат за всё время выступления на летних Олимпиадах.

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Хотя не стоит забывать и тот факт, что большинству российских атлетов полагаются ещё солидные выплаты от региональных властей и национальных федераций, а иногда и дорогостоящие подарки в виде машин или квартир. И картина получается совсем иная.

В топе — Индонезия, Сингапур и Казахстан

Самыми щедрыми в плане выплат за олимпийские успехи являются Индонезия и Сингапур. В этих двух стран за победу на Играх полагается примерно $ 750 тыс. (более 50 млн руб.). Ещё любопытнее то, что на третьем месте в этом списке Казахстан. В этой стране предусмотрены выплаты в размере $ 250 тыс. за успех на Олимпиаде. Из европейских стран по этому показателю лидирует Италия. Там заплатят $ 212 тыс. за первое место на Играх.

Для Индонезии $ 750 тыс. — это практически бешеные деньги. При средней зарплате в $ 500-600 легко представить, что победивший индонезиец сможет по сути не работать всю оставшуюся жизнь. А вот в Сингапуре средний заработок в месяц составляет более $ 4000, поэтому победа на Играх станет просто солидным бонусом. Из-за высоких цен на недвижимость победивший сингапурец сможет купить себе неплохую, но небольшую однокомнатную квартиру.

Власти прекрасно осознают, что выплачивать премии массово, как в России, им не придётся. Индонезия на Олимпиаде-2020 завоевала лишь одну золотую медаль: счастливицами, заработавшими в одночасье целое состояние, стали две девушки-бадминтонистки, выигравшие в парном разряде. У Сингапура и Казахстана наград высшей пробы и вовсе не было.

Почему в Америке спортсменам платят копейки

На этом фоне призовые в США и Канаде выглядят просто смешно.

В Америке выплаты за победу на Олимпиаде составляют $ 37,5 тыс., в Канаде и вовсе лишь $ 15 тыс. И это при том, что те же американцы стали лидерами медального зачёта Токио-2020. Так почему же им платят сущие копейки?

В США олимпийские спортсмены получают много других привилегий. Так, если доход человека не превышает $ 1 млн в год, то он не облагается федеральным подоходным налогом. С учётом высоких налогов в стране это существенная компенсация.

Плюсом к этому идут частные спонсорские деньги, ведь в Северной Америке не принято, государственное финансирование профессионального спорта. Там спортсмены зачастую сами ищут источники финансирования. К примеру, американская бадминтонистка Чжан Бэйвэнь запускала сбор средств на подготовку к Играм с помощью краудфандинга.

И ещё одним важным моментом является то, что в США и Канаде олимпийцам дают стипендии и гранты на обучение. Учиться в североамериканских колледжах и университетах весьма недёшево, родители с детства откладывают деньги на это, поэтому успехи на Олимпиадах — отличная возможность сэкономить. То же самое касается медицинского страхования и доступа к элитным медицинским учреждениям.

И, тем не менее, можно сказать, что олимпийские спортсмены в Северной Америке ценятся не слишком высоко. Так, средний канадец может заработать сумму, положенную спортсмену за победу, за 4-5 месяцев. А ведь к победе на Олимпиаде атлет идёт четыре года, так что в США и Канаде разбогатеть, занимаясь спортом, могут немногие.