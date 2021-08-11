Сколько стоит золото. В каких странах олимпийские чемпионы получают наибольшие призовые

В России всегда с большим трепетом относились к спортсменам-олимпийцам. Для нашей страны Олимпиады — это всегда нечто большее, чем просто спорт. Это ещё и возможность показать свою силу на мировой арене. За подобную демонстрацию лучшим из лучших положены солидные денежные премии. Хотя… Действительно ли солидные?
На Украине зарплаты ниже, а платят больше
За точку отсчёта, разумеется, возьмём премии нашим призёрам Олимпиады в Токио.
За победу на Играх-2020 спортсмену от государства положено 4 млн руб. (около $ 54 тыс.), за второе место — 2,5 млн руб. ($ 34 тыс.), за третье — 1,7 млн ($ 23 тыс.). Вроде бы вполне приличные цифры.
Возьмём для сравнения Украину. У соседей за золото Игр в Токио полагается в два раза больше — $ 125 тыс., за второе место — $ 80 тыс., за третье — $ 55 тыс. И это при том, что средняя зарплата на Украине существенно ниже, чем в России. По данным за 2020 год, в среднем в России получают $ 628 в месяц, на Украине — менее $ 500.
Только вот если россияне взяли в Токио 20 золотых медалей, то украинцы — лишь одну, показав худший результат за всё время выступления на летних Олимпиадах.
Хотя не стоит забывать и тот факт, что большинству российских атлетов полагаются ещё солидные выплаты от региональных властей и национальных федераций, а иногда и дорогостоящие подарки в виде машин или квартир. И картина получается совсем иная.
В топе — Индонезия, Сингапур и Казахстан
Самыми щедрыми в плане выплат за олимпийские успехи являются Индонезия и Сингапур. В этих двух стран за победу на Играх полагается примерно $ 750 тыс. (более 50 млн руб.). Ещё любопытнее то, что на третьем месте в этом списке Казахстан. В этой стране предусмотрены выплаты в размере $ 250 тыс. за успех на Олимпиаде. Из европейских стран по этому показателю лидирует Италия. Там заплатят $ 212 тыс. за первое место на Играх.
Для Индонезии $ 750 тыс. — это практически бешеные деньги. При средней зарплате в $ 500-600 легко представить, что победивший индонезиец сможет по сути не работать всю оставшуюся жизнь. А вот в Сингапуре средний заработок в месяц составляет более $ 4000, поэтому победа на Играх станет просто солидным бонусом. Из-за высоких цен на недвижимость победивший сингапурец сможет купить себе неплохую, но небольшую однокомнатную квартиру.
Власти прекрасно осознают, что выплачивать премии массово, как в России, им не придётся. Индонезия на Олимпиаде-2020 завоевала лишь одну золотую медаль: счастливицами, заработавшими в одночасье целое состояние, стали две девушки-бадминтонистки, выигравшие в парном разряде. У Сингапура и Казахстана наград высшей пробы и вовсе не было.
Почему в Америке спортсменам платят копейки
На этом фоне призовые в США и Канаде выглядят просто смешно.
В Америке выплаты за победу на Олимпиаде составляют $ 37,5 тыс., в Канаде и вовсе лишь $ 15 тыс. И это при том, что те же американцы стали лидерами медального зачёта Токио-2020. Так почему же им платят сущие копейки?
В США олимпийские спортсмены получают много других привилегий. Так, если доход человека не превышает $ 1 млн в год, то он не облагается федеральным подоходным налогом. С учётом высоких налогов в стране это существенная компенсация.
Плюсом к этому идут частные спонсорские деньги, ведь в Северной Америке не принято, государственное финансирование профессионального спорта. Там спортсмены зачастую сами ищут источники финансирования. К примеру, американская бадминтонистка Чжан Бэйвэнь запускала сбор средств на подготовку к Играм с помощью краудфандинга.
И ещё одним важным моментом является то, что в США и Канаде олимпийцам дают стипендии и гранты на обучение. Учиться в североамериканских колледжах и университетах весьма недёшево, родители с детства откладывают деньги на это, поэтому успехи на Олимпиадах — отличная возможность сэкономить. То же самое касается медицинского страхования и доступа к элитным медицинским учреждениям.
И, тем не менее, можно сказать, что олимпийские спортсмены в Северной Америке ценятся не слишком высоко. Так, средний канадец может заработать сумму, положенную спортсмену за победу, за 4-5 месяцев. А ведь к победе на Олимпиаде атлет идёт четыре года, так что в США и Канаде разбогатеть, занимаясь спортом, могут немногие.
- 11 августа 2021
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:25
-
13:58
-
13:51
-
13:42
-
13:32
-
13:00
-
12:26
-
11:53
-
11:43
-
11:25
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
10:10
-
09:56
-
09:55
-
09:41
-
08:11
-
03:49
-
03:30
-
02:21