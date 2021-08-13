«Дураку закон не писан». Российский участник Олимпиады-2020 пойман на «древнем» допинге

В пробе триатлониста Полянского обнаружен ЭПО. Спортсмен, даже готовясь выступать под нейтральным флагом, не смог остановиться.

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Допинг-тест российского участника Олимпиады-2020 Игоря Полянского дал положительный результат. Наш триатлонист сдал тест во внесоревновательный период, за несколько дней до старта Олимпийских игр на сборах во Владивостоке. Хорошо, хоть в Токио он не блистал.

Даже готовясь выступать под нейтральным флагом, спортсмен не смог остановиться.

Теперь всё идёт к очередной дисквалификации. И это в лучшем случае.

Опять ЭПО. Серьёзно?!

После окончания Олимпиады главный врач команды Олимпийского комитета России рассказал, что все допинг-пробы российских спортсменов в Токио были отрицательными. И этого стоило ожидать. Казалось, что в текущей ситуации, учитывая все санкции в отношении российской команды из-за допинговых скандалов, осмелиться на нарушения никто не мог.

Сейчас любой подобный риск опасен не только для самого спортсмена и его карьеры, но и для всей национальной команды, которая уже выступает без флага и гимна.

Однако уже через несколько дней пресс-служба Международной федерации триатлона заявила о возможном нарушении российским спортсменом антидопинговых правил.

В пробе «А» триатлониста Полянского обнаружен «древний» ЭПО. Атлет ещё может запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS). Федерация триатлона России уже сделала заявление о начале расследования этого дела.

Если применение допинга подтвердится, результаты Игоря Полянского на Олимпиаде будут аннулированы. И это не только его 43-е место в триатлоне, но и 14-е место команды России в смешанной эстафете, которая впервые была включена в программу Игр в Токио.

В очередной раз нужно сказать, что эритропоэтин — это, говоря просто, серьёзный допинг. Его попадание в организм невозможно объяснить ошибочным использованием не тех лекарств, микрочастичками таблеток или плохой губной помадой. Такой препарат не может попасть в организм спортсмена случайно, и за его применение наказывают очень строго.

И, несмотря на всё это, российских спортсменов снова и снова ловят на применении ЭПО.

«Дураку закон не писан»

Из-за ЭПО двухлетнюю дисквалификацию почти 20 лет назад получали лыжники Лариса Лазутина, Юлия Чепалова, Евгений Дементьев. Регулярно попадаются и биатлонисты. Среди них Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко.

Многие иностранцы до сих пор не могут простить Александра Логинова, который в 2014 году был наказан на два года за использование эритропоэтина.

И ещё десятки других российских спортсменов были отстранены из-за применения эритропоэтина. Неужели опыт других никого не учит? Даже бесконечные дисквалификации и лишение России права выступать на важнейших мировых стартах без флага и гимна из-за допинговых скандалов для кого-то кажутся недостаточными?

«Триатлонист Полянский, занявший 43-е место в Токио, попался на ЭПО! Что сказать… Дураку закон не писан, если писан, так расписан», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Казалось бы, всё уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнём уже ею пользоваться? В 2016 году появилась статья за употребление и склонение к допингу. Имея положительные пробы, мы ни одного человека с 2016 года не привлекли. Может, в конце концов, начнём жить по закону и правилам?

Что касается продления санкций для России из-за этого случая, то всё может быть. Поэтому я и говорю — полнейшее неуважение», — высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Запрет на использование национального флага и гимна и лишение России права на проведение крупных международных соревнований должны закончиться в конце 2022 года. Любая ошибка, любой вопиющий случай применения допинга российским спортсменам может обойтись очень дорого. Но, видимо, не все это понимают.

Дисквалификация одного Полянского (и тех, кто его «угощал») будет не худшим сценарием. У противников восстановления российского спорта в правах появился новый козырь.

И они его обязательно ещё разыграют.