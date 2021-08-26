Российскому чемпиону на награждении перепутали музыку. Неужели это просто ошибка?

На Паралимпиаде-2020 в Токио организаторы ошиблись с российским гимном. Вернее, даже не с гимном, а с первым концертом Чайковского, который играет на крупнейших соревнованиях во время побед российских спортсменов. После победы Михаила Асташова в индивидуальной гонке в велоспорте на треке прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета.

Неужели это просто ошибка? Да, потому что организаторы уже принесли извинения и даже наградили повторно. С правильной музыкой. Но за Михаила всё равно обидно, особенно с учётом его невероятной истории. Ведь парня даже не рассматривали в качестве кандидата на участие в главном старте пятилетия.

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Курьер без рук и ног

У Асташова, как и у любого паралимпийца, вся жизнь — история преодоления. Про Михаила заговорили в феврале 2020 года, когда портал Е1.ru сообщил о том, что в форме курьерской службы доставки еды замечен сотрудник без рук и ног. Оказалось, что это спортсмен. Из-за массы вопросов со стороны журналистов Асташов отработал только одну смену и вынужден был уволиться.

Сразу появилась информация, что Михаил таким образом хотел заработать денег для участия в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2020. Но спортсмен буквально на следующий день всё честно рассказал. В том числе историю своей жизни.

В сервис по доставке еды он устроился, чтобы доказать — он не боится общения с людьми.

«Мне кажется, получилось. В основном люди реагировали положительно. Многие улыбались, когда видели меня, интересовались моей жизнью, кто-то удивлялся. Это не была пиар-акция. Со сбором средств для участия в Паралимпиаде эта работа также не связана. Я думаю, что курьером вообще много не заработаешь, и, когда я туда шёл, понимал это», — говорил Михаил в интервью E1.ru.

Фото: Tim Goode/Getty Images

Асташов сосредоточился на том, чтобы реализовать мечту всей своей жизни — пробиться на Паралимпиаду. В 2016-м в Рио-де-Жанейро наших паралимпийцев не пустили, и упустить шанс поехать в Токио он не мог.

«Что угодно — всё сам могу»

Михаил специализировался на паратриатлоне, но в программе Паралимпиад нет класса, в котором он выступает. Асташов не мог быть включён в список кандидатов в паралимпийскую сборную, но попал в расширенный список в велоспорте в объединённом классе. С помощью меценатов из Екатеринбурга, найденных Антоном Шипулиным, Асташов смог поучаствовать в квалификационных соревнованиях в ОАЭ и выполнил необходимый норматив.

Он на каждом старте доказывал, что в Токио готов не просто выступить, хотя и это уже настоящий подвиг, а бороться за медали. И в индивидуальной гонке на 3000 м завоевал золото, а в предварительном заезде установил мировой рекорд. Это первая в истории золотая медаль для российских паралимпийцев в велоспорте. Завоевал её спортсмен, от которого при рождении отказались родители. Асташов родился без рук и ног.

Грудного Михаила отправили в дом малютки, а затем до 16 лет он воспитывался в реабилитационном центре в Челябинской области. А потом объявились родители, которые живут в Бурятии. Сложно представить все чувства парня, который не знал о том, что на самом деле у него есть родные люди, есть два брата.

Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images

«В каком-то смысле я даже благодарен, что так получилось. В реабилитационном центре меня научили самостоятельности и всему, что я умею. Я полностью могу себя сам обслуживать: стирать, кушать, готовить, убираться. Всё что угодно — всё сам могу. Если бы я жил в родительском доме, я бы этому точно не научился», — отметил Асташов. Но во время общения с семьёй тему прошлого предпочитает не затрагивать.

«Не видишь — кенгуру бежит?!»

Михаил живёт в Екатеринбурге в общежитии Лесотехнического университета, где и работает на кафедре физкультуры, популяризируя инклюзивный спорт. И там же у него есть возможность полноценно тренироваться под руководством Владимира Алыпова, отца знаменитого лыжника Ивана Алыпова, призёра Олимпийских игр. Профессионально спортом Михаил начал заниматься в 2012-м.

«Было тяжело физически, потому что таких нагрузок у меня никогда не было. Но меня поддерживал тренер, и я это преодолел. Нашёл в себе силы», — говорил он.

Но вряд ли психологически было легче. Отношение к людям с ограниченными возможностями на тренировках на открытом воздухе Асташов описал одной фразой: «Бабушки, которые занимаются скандинавской ходьбой в лесопарке, когда видят меня, кричат друг другу: «Отойди, не видишь — кенгуру бежит?!»

Но Асташов всё это преодолел. Свою мечту воплотил в реальность. В Токио у него впереди ещё два старта. И он хочет снова победить, чтобы организаторы сразу включали правильную музыку.