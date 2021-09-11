«Гагарин космос открыл, а вы — спорт». Как президент Путин наградил героев Токио

Президент России Владимир Путин в Кремле наградил героев Олимпиады в Токио. Он отметил политизированные решения в отношении российских спортсменов и отдельно подчеркнул, что наша страна остаётся мировым лидером в художественной гимнастике. Спортсмены же сравнивали главу государства с первым космонавтом, приглашали на тренировки и говорили, что нести флаг на Олимпиаде сравнимо с тем, что нести знамя Победы на параде.



А затем на Красной площади состоялось вручение сувениров.

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На подобных мероприятиях сложно ждать каких-то сенсаций, ведь это официальная церемония, которая расписана заранее. Но и президент, и спортсмены нашли, чем удивить. Кстати, чтобы получить право на такую встречу, олимпийцам пришлось отсидеть недельный карантин в «Президент-отеле». Из олимпийских чемпионов четверо пропустили приём в Кремле. Мария Ласицкене, Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова участвовали в турнирах и физически не смогли бы успеть отсидеть карантин. А причины неявки Светланы Колесниченко, которую отметил Путин, неизвестны.

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Президент пригласил на встречу серебряного призёра Токио в художественной гимнастике Дину Аверину, уравняв её с чемпионами: Дина получила Орден Дружбы. Арина Аверина, занявшее четвёртое место, тоже была приглашена на встречу. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала поступок Путина жестом доброй воли.



«Я уверен, что мы в любом случае остаёмся лидерами в художественной гимнастике, что бы там ни происходило», — сказал президент. Он отметил достойное выступление всей олимпийской сборной, назвав всех спортсменов героями и примером для подражания.



Спортсмены же без исключения рассыпались в словах благодарности. Особенно в словах благодарности президенту и государству, но разве можно говорить, что они неправы?



«Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, ведь никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько это делаете вы. Я хочу, чтобы сегодняшний день навсегда остался в памяти моей семьи – не сочтите за наглость, но я бы хотела, чтобы вы подписали мне книгу о великом Гагарине», — сказала синхронистка Влада Чигирёва.



Кажется, с Гагариным президента ещё не сравнивали.



«Мы в очередной раз убедились, что спорт в нашей стране очень ценят. Как бы нас ни пытались задеть, пытаясь выставить не россиянами, все мы выступаем за Россию. Россия — наша родина, а гимн России — в наших сердцах», — отметил гимнаст Никита Нагорный.



«Эти медали мы завоевали для нашей родины. Я выиграл эту Олимпиаду, но не мог представить, что для меня ещё большей наградой станет нести знамя нашей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр. Меня переполняло чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением знамени Победы на параде в честь 9 Мая», — сказал борец Абдулрашид Садулаев.



Правда, в Токио ему пришлось нести флаг ОКР, а не флаг России, но у двукратного олимпийского чемпиона есть шанс пронести российский флаг ещё и в Париже.



А боксёр Альберт Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку, чтобы это послужило для остальных боксеров стимулом для будущих побед.



«Всегда проще неконструктивно критиковать, чем долго и упорно трудиться. Мы, спортсмены, всегда стараемся вам помогать и поддерживать. И в этот раз, стоя на пьедестале, мы так пели наш гимн, что, казалось, весь мир слышал. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины, великой и процветающей России», — сказала синхронистка Александра Пацкевич, которую президент наградил самой первой.



Её коллега Мария Шурочкина не смогла сдержать слёз:



«Ой, я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос: плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе. Я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает. Как мы знаем, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно».

Встреча завершилась традиционными фотографиями, а затем все победители и призёры Олимпийских игр – 2020 переместились на Красную площадь и получили небольшие «сувениры», как выразился председатель попечительского совета «Фонда поддержки олимпийцев» Дмитрий Медведев. Этими сувенирами стали ключи от премиальных BMW X5 и X3.



Всего на Играх в Токио сборная России завоевала 71 медаль, 20 из которых золотые.