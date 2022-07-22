У организаторов Олимпиады-2024 в Париже большие проблемы. Игры под угрозой?

До начала летней Олимпиады-2024 в Париже остаётся ровно два года. Все спортсмены мира ждут праздника спорта, а организаторы соревнований тем временем столкнулись как минимум с тремя серьёзными проблемами.
Проведение Олимпийских игр может оказаться под угрозой?
Денег не хватает
Расследование французского информационного агентства AFP дало неутешительные результаты. И первая проблема – недостаток финансирования. Два года назад из-за пандемии COVID-19 бюджет соревнований был сокращён на € 400 млн. В то время как общая сумма расходов оценивалась в € 3,8 млрд.
ОИ-2024
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Но теперь возникла ещё одна проблема – всплеск инфляции. Из-за этого у компании Solideo, отвечающей за строительство олимпийских объектов, возникли дополнительные расходы, которые, скорее всего, придётся взять на себя стране. Но одобрят ли обычные жители Франции крупные вливания в организацию Игр из государственного бюджета в кризисный период?
С доходами тоже не всё гладко – продажа билетов начнётся только в декабре, а некоторые основные спонсоры не подписали соглашения о сотрудничестве.
Город будет парализован?
В Париже на Олимпиаду ожидается около 10 миллионов болельщиков, и есть большой риск, что с их перемещением по городу также могут возникнуть сложности. Две линии метро, которые должны связать центр Парижа с олимпийскими объектами, не успевают достроить вовремя. Однако, как сообщает AFP, организаторы заявили, что взяли вопрос под контроль.
Перемещение наземным транспортом пока тоже может вызвать сложности: Франция пытается решить проблему с нехваткой водителей автобусов, а также созданием доступной среды для проведения Паралимпиады.
Проблемы с безопасностью
С организацией антидопинговой работы у французов также возникли трудности, да такие, что МОК уже «выразил беспокойство». Именно оргкомитет Игр должен проработать вопросы логистики, которые позволят работать Международному агентству тестирования без затруднений.
ОИ-2024
Фото: Donald Miralle/Getty Images
Ещё один вопрос, беспокоящий многих – безопасность для гостей Олимпийских игр. События финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс» пошатнули общую уверенность в том, что французы смогут справиться с организацией безопасности на крупнейшем спортивном мероприятии.
Согласно сценарию, во время церемонии открытия 180 делегаций должны проплыть на лодках по Сене, а наблюдать за этим вживую с берега смогут 600 тысяч человек! Но это на бумаге, а в реальности французские СМИ всерьёз обсуждают угрозу террористических атак во время мероприятия.
Только зелёное электричество
Впрочем, информация о том, что хозяева будущей Олимпиады не готовы к её проведению, появляется примерно перед каждыми Играми, тем не менее соревнования успешно проводятся. Стоит ли бить тревогу в этот раз?
Несмотря на возникшие трудности, президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге настроен позитивно и с гордостью рассказывает о том, что в Париже будет использоваться только «зелёное» электричество, впервые в истории Игр участие в соревнованиях примет равное количество мужчин и женщин. И даже в плане организации питания тоже произойдут изменения: «Меньше мяса, больше вегетарианства», – цитирует Эстанге Time.
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