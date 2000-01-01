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Россия мимо Парижа? Отвечает босс World Athletics
Россия мимо Парижа? Отвечает босс World Athletics
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в Играх ещё не решён. Но глава World Athletics сделал важное заявление о судьбе наших атлетов.
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Без России лучше
Без России лучше
После переизбрания на пост главы WA Себастьян Коу сказал, что российские и белорусские легкоатлеты вряд ли выступят на ОИ-2024. По его мнению, отсутствие наших спортсменов — залог целостности турнира.
Важное заявление
Важное заявление
«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований», — сказал Коу.
Есть надежда?
Есть надежда?
«Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учётом того, что происходит на Украине», — добавил он.
Будут ли россияне на Олимпиаде в Париже? Важное заявление главы мировой лёгкой атлетики
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