Франция может лишиться Олимпиады-2024. В стране обнаружили серьёзные допинговые нарушения

Кажется, в преддверии Олимпиады-2024 серьёзные проблемы с участием в турнире возникли не только у россиян и белорусов. Сами французы рискуют остаться без домашних Игр. За 11 месяцев до старта Олимпиады ВАДА угрожает стране отстранением от соревнований и лишением права на проведение крупного турнира. В чём так провинились представители Франции?

«Настоящий шантаж со стороны ВАДА»

Не поверите, но во всём снова виноват допинг. Куда же без него?

Как сообщает AFP, ВАДА направило письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD), где заявляет, что оно проявило «недостаточную жёсткость» при разбирательстве трёх недавних дел. О каких именно допинговых случаях идёт речь – неизвестно. В международной организации уверены, что вынесенные решения не соответствовали ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS).

Всемирное антидопинговое агентство потребовало от AFLD «изменить своё поведение». В противном случае будут инициирована процедура несоблюдения требований и впоследствии применены санкции. Французским спортсменам может грозить отстранение от соревнований, а самой стране – введение запрета на проведение крупных международных турниров, включая Олимпиаду.

Такие новости, разумеется, не понравились AFLD. Представители французского антидопингового агентства заявили, что «с удивлением узнали об этой невероятной попытке давления». Также они вывели разбирательства в публичное поле, сказав о «настоящем шантаже» со стороны ВАДА.

«ВАДА угрожает возбудить судебное разбирательство, которое может привести к тому, что французским спортсменам запретят участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также это может привести к запрету на проведение Олимпиады во Франции. С момента своего создания AFLD приняло несколько сотен решений по допинговым делам, ни одно из которых не было оспорено ВАДА», – гласит заявление AFLD.

«Часть нормального процесса»

ВАДА не оставило этот выпад французов без ответа. Впрочем, ответ через издание Inside the Games получился относительно миролюбивым.

«ВАДА является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, и значительная часть нашей работы заключается в обеспечении того, чтобы все стороны, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс, применяли его последовательно и справедливо для всех спортсменов. Без этого во всём мире не может быть гармоничной антидопинговой системы.

Этот подход поддерживается законодательством правительств во всём мире, в том числе во Франции. Если у ВАДА есть опасения, что какое-либо лицо, подписавшее Кодекс, может не выполнить своих обязательств, оно вмешается от имени спортсменов и всех других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить последовательность действий и вынесение справедливого решения. Письмо, отправленное ВАДА в AFLD, является частью этого нормального процесса», – говорится в опубликованном заявлении ВАДА.

При этом, похоже, в организации не слишком довольны вынесением разбирательств с AFLD в публичное поле. Тем не менее ВАДА опровергает все заявления Французской антидопинговой федерации, подчёркивая, что никакого шантажа нет, а подобные истории – абсолютно нормальная ситуация.

«Многое будет зависеть от CAS»

Пока ситуация развивается явно не в пользу AFLD. Но неужели французов действительно могут лишить Олимпиады? Теоретически МОК действительно может отобрать турнир, но вряд ли будет это делать. Масштаб проблем пока видится не настолько серьёзным, чтобы лишать Францию Игр. Тем более что до турнира осталось всего 11 месяцев, и найти страну, которая в столь сжатые сроки согласится организовать столь крупный турнир, будет невозможно.

Спортивный юрист Анна Анцелиович утверждает, что процесс переноса или отмены Олимпиады застопорится ещё на стадии обсуждения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Так что угрозы Играм явно нет.

«Процедура признания антидопингового агентства несоответствующим Кодексу достаточно длительная. У РУСАДА это заняло больше года с момента начала процедуры до вынесения решения CAS. Конечно, многое будет зависеть от CAS, но это небыстрая организация, они сейчас рассматривают дела очень долго. Даже технически по юридической части завершить процесс, чтобы отменить Олимпийские игры, практически невозможно. До Олимпиады осталось очень мало времени. Это такое решение, которое нанесет ущерб не только стране-хозяйке, но и всем спортсменам, которые готовятся к Играм. Оперативно перенести Олимпийские игры совсем не просто, и, если дойдет до CAS, это будет принято во внимание арбитрами с той точки зрения, что наказание может быть несопоставимо с последствиями. Поэтому я не считаю, что проведение Олимпийских игр под угрозой», – пояснила Анцелиович «Газете.ru».

История с возможным отстранением сборной Франции выглядит чуть более реально, ведь это проще воплотить в реальность. Однако и в этом случае судебные разбирательства будут продолжаться долго, так что с большой вероятностью на Играх в Париже мы всё-таки увидим французов.

Хотя понаблюдать за конфликтом ВАДА и AFLD точно стоит. Возможно, он выльется во что-то большее уже после Олимпиады-2024.