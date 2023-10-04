Стоит ли России ехать на Олимпиаду под белым флагом? В мире спорта уже раскол

Чем ближе Олимпийские игры в Париже, тем выше в нашем спорте градус напряжения. Отечественное сообщество разделилось на два лагеря: одни поддерживают поездку в нейтральном статусе, другие – резко против.

Чья точка зрения вам ближе?

«Позор для мира. Обыкновенный фашизм»

На пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» выступали многие видные спортивные деятели страны, и мнения вновь разделились.

Главный человек в российской художественной гимнастике страны Ирина Винер высказалась наиболее резко: она сказала, что требования, выдвигаемые в отношении российских спортсменов – это «обыкновенный фашизм».

Ирина Винер Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

«На наших концертах залы переполнены, и в конце все встают и поют гимн России. На наш последний концерт, посвящённый Дню Москвы, к нам приехали воины. Приехали на колясках. И когда я сказала: «Всем встать, гимн России», люди на колясках тоже попытались встать, а они без ног. Когда они уезжали, дети-спортсмены выбежали из раздевалок и им аплодировали. Вот здесь скрывается патриотизм. Как мы можем после такого ехать на Олимпиаду в роли «никто»? Я считаю, что такое унижение наша страна не должна терпеть.

Вот сидит рядом со мной наш друг, президент ПКР Павел Рожков. Паралимпийцы, которых убрали с Паралимпиады в Пекине – это вообще позор! Позор для мира. Обыкновенный фашизм. А сейчас что они сделали? Выбросили Россию из членов МПК, но допустили отдельных людей в роли «никто». Как «никто», как беженцы. Как сказала мэр Парижа – пусть россияне выступают в команде беженцев. Неужели мы до этого дойдём? Мои дети на такое не пойдут, а я тем более», – передаёт слова Винер корреспондент «Чемпионата».

Ответил Ирине Винер бывший министр спорта России Павел Колобков.

«Сейчас много разных мнений. У Ирины Александровны – своё, у спортсменов, уверен, тоже. Любой атлет мечтает об Олимпиаде, многие готовятся к ней всю жизнь – а есть и те, у кого карьера вообще длится совсем недолго. Президент чётко сказал, что спортсмены – наши, надо думать о них. Считаю, что с нейтральным статусом надо бороться, если есть такая возможность. Если на предыдущих Играх он был понятен и вариантов обжаловать его не было, то сейчас это граничит с абсурдом. Это решение изначально противоречило олимпийскому духу и всем нормативным актам. Кроме того, наверняка будут и другие условия – а какие именно, до сих пор совершенно непонятно, никто их четко не сформулировал. Так что прежде чем делать какие-то выводы, надо дождаться этих условий», – цитирует Колобкова «РИА Новости Спорт».

«Это как отказаться от родной матери»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв согласился с Ириной Винер и назвал критерии МОК унизительными.

«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь чёткое решение. Надо иметь чёткую позицию, тогда и там будут к нам по-другому относиться. Один раз позволили – всё! Почему-то кто-то думает, что спортсмены должны быть ничьи. Олимпийское движение зарабатывает колоссальные деньги, но где они? Получается, какая-то группа взяла в рабство спортсменов, они смотрят шоу, курят сигары, а потом забирают деньги себе. А страны должны их обеспечивать, готовить к соревнованиям и так далее. Это хуже фашизма, по-другому и не назову. Надо об этом говорить, говорить в лоб, а не сидеть на заборе и смотреть по ветру», – приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко также отстаивает принципиально негативную позицию.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях. Если найдутся такие гимнасты, которые рядом со сборной не стоят, и они захотят поехать, то кого они будут представлять? И какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы? Кто таких будет финансировать? Неизвестно. В нашем виде спорта платить за медали будет некому, никто туда не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза после участия на таких условиях, даже если он получит медаль?» – приводит слова Родионенко Sport24.

«В спорте хороши не только пушки, но и дипломатия»

По другую сторону баррикад оказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По её мнению, все и так знают, откуда тот или иной спортсмен. А значит, выступать и показывать результат нужно.

«Я думаю, что это временное. Если это только этот год, то можно в соревнованиях участвовать в нейтральном статусе, всё равно все будут знать, из какой страны спортсмен и как его зовут. Ничего в этом страшного нет, если буквально только этот год. Но никаких продолжений этим ограничениям быть не может, это не на всю жизнь», – заметила Тарасова.

Нейтральный статус – единственный вариант для выступления на международной арене. А соревновательная практика и опыт нашим спортсменам очень нужны, считает комментатор Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев Фото: РИА Новости

«В спорте хороши не только пушки, но и дипломатия. Поэтому здесь в любом случае нужно пытаться делать максимум для того, чтобы выступать с флагом и гимном, без всякого сомнения, как это делают боксеры, но в то же время не исключать возможность выступления, как ни крути, в нейтральном статусе. Другого в ближайшее время просто не предвидится. Легче всего сказать, что мы никуда не поедем, но тем не менее спортсмены должны выступать».

Время на дискуссии ещё есть, до Олимпиады – почти год. Однако рано или поздно окончательное решение по нейтральному статусу принять всё-таки придётся.

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