МОК заявил о восьми россиянах, выполнивших критерии для Игр-2024. Кто они такие?

Международный олимпийский комитет опубликовал критерии участия нейтральных спортсменов применительно к России и Беларуси в Играх-2024 в Париже. В пресс-релизе есть конкретное количество атлетов, которые выполнили спортивные нормативы: оказывается, на данный момент это всего восемь россиян. Кто именно – информации нет.

Гадать по именам бессмысленно. Но можно просто посчитать те лицензии, которые у российских спортсменов уже есть. Вы удивитесь, но их больше восьми.

Давайте начнём с борьбы, где лицензионным был чемпионат мира – 2023, прошедший в Белграде. По его итогам олимпийские квоты завоёваны в четырёх категориях в вольной борьбе: до 57, 65, 74 и 125 кг. Эти квоты не именные, но тут главное не фамилии, а лицензии. Остались квалификационные турниры в Баку и Стамбуле весной 2024 года. Скорее всего, количество лицензий увеличится, но на данный момент их четыре.

Теперь дзюдо. Олимпийские рейтинги будут закрыты через полгода. Но уже сейчас у России есть лицензии в девяти весовых категориях. Во всяком случае, на официальном сайте международной федерации напротив наших парней и девушек стоит статус «квалифицировал(ся)ась». Но важное уточнение: в одной категории может выступить только один спортсмен. Со звёздочкой указаны те, кто идут вторыми в национальном рейтинге.

У мужчин это Рамазан Абдулаев/Аюб Блиев (*) – до 60 кг, Махмадбек Махмадбеков – до 73 кг, Михаил Игольников – до 90 кг, Матвей Каниковский/Арман Адамян (*) – до 100 кг, Инал Тасоев/Тамерлан Башаев (*) – свыше 100 кг; у женщин – Сабина Гилязова – до 48 кг, Дарья Курбонмамадова (Межецкая) – до 57 кг, Мадина Таймазова – до 70 кг, Элис Старцева – свыше 78 кг.

И ещё на данный момент у России, согласно рейтингам Международного союза велосипедистов, есть право выставить двух мужчин и двух женщин на шоссейные велогонки. Возможно, МОК учитывал только борьбу и велоспорт.

С большим теннисом ситуация пока запутанная. Согласно правилам Международной федерации тенниса, в Олимпийских играх могут принимать участие только те спортсмены, которые проходят по рейтингу (это условие выполнено россиянами как у мужчин, так и у женщин) и участвовали в составах своих команд в Кубке Дэвиса или Кубке Кинг (а вот это невыполнимое условие). Возможно, ITF пойдёт навстречу россиянам и допустит до Игр-2024.

Что касается остальных видов спорта, то выполнить нормативы ещё могут пловцы, гимнасты, тхэквондисты, боксёры (с их лицензиями вообще пока непонятно, что и как) – в случае участия в международных турнирах. А вот у легкоатлетов шансов нет. Глава World Athletics Себастьян Коу чётко сказал, что россиян на ОИ-2024 не будет. Даже в качестве нейтральных атлетов.