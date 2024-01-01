Международный олимпийский комитет оплатит участие нейтралов, но не сможет защитить их от хейта и бойкотов.

Что случится на Олимпиаде в 2024 году: россияне поедут, но будут громкие скандалы

Предстоящие летние Олимпийские игры – 2024 в Париже совершенно точно пройдут без участия сборной России. Но отдельные спортсмены с российским паспортом до французской столицы доберутся, там их оденут в белую или светло-серую однотонную одежду с лейблом AIN и даже дадут выступить.

Попробуем дать прогноз на Игры-2024, касающийся спортсменов из России.

Сборная России ни при каких обстоятельствах не примет участия в Олимпиаде

Это не прогноз, это уже факт. Олимпийский комитет России не получил приглашение на Игры ещё тогда, когда не был выброшен из международного сообщества. Даже если специальная военная операция на Украине закончится прямо сейчас, это ничего не изменит. Решение принято, сборная России как команда в Париж не поедет.

Нашу команду называли и «нейтральные спортсмены из России», и «сборная ОКР», но и этих аббревиатур в столице Франции мы не увидим.

Российские спортсмены в Париже выступят, но не смогут избежать хейта

Отдельные спортсмены из России до Олимпиады доберутся. Скорее всего, этими немногими станут теннисисты, если международная федерация закроет глаза на правило, согласно которому для участия в Играх обязательно сыграть в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг за национальную команду. Плюс велосипедисты, которые, как и теннисисты, в России бывают только время от времени.

Наши спортсмены, выполнившие спортивные критерии в других видах спорта (борьба, дзюдо, тхэквондо) имеют контракты с силовыми структурами в России, а это автоматически убирает их из числа соискателей на получение нейтрального статуса. Если же они каким-то образом успеют уволиться из силовых структур, то это вызовет вопросы у болельщиков.

Да вообще вопросы будут ко всем нейтральным спортсменам из России, кто согласится выступить в Париже с эмблемой AIN. Хейта на родине избежать не получится. Тут уж у каждого своя точка зрения.

Скандалы с россиянами на Олимпиаде и после её окончания неизбежны

Во время непосредственно спортивных соревнований в Париже многие спортсмены откажутся выходить на корт, ринг, татами, дорожку и вообще на любую арену с соперниками из России. Просто откажутся проводить поединок (матч, бой), будут признаны проигравшими, а затем обвинят во всём МОК.

Впрочем, обвинения в адрес МОК уже идут за то, что допустили, пусть и на диких условиях, хоть каких-то спортсменов из России. Даже если их будет не больше 10 человек. А если кто-то из нейтралов завоюет медаль, не исключено, что и на пьедестал соперники подниматься не будут.

Где-то наверняка мелькнёт российская атрибутика, и тогда скандал будет ещё громче. А уж если выяснится, что спортсмены из России приехали на Олимпиаду не за счёт МОК, а за счёт государства, будет кошмар. Ведь это одно из главных условий допуска, помимо выполнения спортивных критериев.

И не дай бог после Игр состоится какой-то торжественный приём – даже не в Кремле, а в региональном министерстве спорта, например. Тогда олимпийский результат будет аннулирован, нейтральный статус отобран.

Прогнозы мрачные, зато реальные. Не говорить же о том, сколько клопов найдут участники Олимпийских игр – 2024 в своих кроватях.