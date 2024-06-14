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МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года в велоспорте: у Великобритании отняли медаль

МОК пересмотрел результаты Олимпиады 124-летней давности! Совсем с ума сошли?
Татьяна Постникова
МОК пересмотрел результаты Олимпиады-1900
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Спортивные чиновники нашли нестыковку в результатах соревнований по велоспорту на Играх-1900 и отняли медаль у Великобритании.

К тому, что Международный олимпийский комитет периодически пересматривает результаты Олимпийских игр нам не привыкать. Как правило, это относится к относительно недавним стартам и связано с нарушением антидопинговых правил. Но теперь МОК установил своеобразный рекорд: объявил об изменении итогов Олимпиады-1900 в велоспорте!

Что не понравилось МОК и почему результаты тех Игр в Париже решили пересмотреть спустя 124 года?

Очень странная Олимпиада

II летние Олимпийские игры прошли в Париже с 14 мая по 28 октября 1900 года. Тогда современной олимпийской культуры не существовало и близко, а все спортивные соревнования были проведены в рамках Всемирной выставки, из-за чего, как пишет МОК, многие спортсмены даже не знали о том, что сражались за медали Игр, а не участвовали в выставочных турнирах.

Недоумение такое странное проведение Игр вводило не только спортсменов, но и журналистов. Например, наиболее значимые российские спортивные газеты того времени «Спорт» и «Циклист» называли лишь некоторые события выставки причастными к Олимпиаде. При этом сведения корреспондентов тех лет не сходятся с тем, что значится на официальном сайте МОК.

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Большая путаница в те годы возникала и из-за способа попадания спортсменов на олимпийские соревнования. Как таковых отборов тогда не существовало, любой желающий мог оплатить взнос, предоставить свои данные и участвовать в соревнованиях. Неудивительно, что по прошествии 124 лет у МОК возникло множество вопросов по той Олимпиаде.

Главным объектом внимания нынешних чиновников стали соревнования по велоспорту. В рамках той довольно странной Олимпиады-1900 было проведено 13 гонок, но сейчас МОК относит к Играм лишь две: спринт и заезд на 25 км. Оба этих состязания состоялись в начале сентября 1900 года.

На протяжении 124 лет тройка призёров в гонке на 25 км была такой: француз Луи Бастьен, британец Ллойд Хильдебранд и француз Огюст Домен.

Но 13 июня 2024 МОК на заседании исполкома организации объявил о утверждении пересмотренных результатов гонки. Теперь весь подиум занимают только французы: всё те же Бастьен, Хильдебранд и Домен.

Почему же Хильдебранд внезапно «сменил» гражданство?

«Медаль теперь зачислена Франции»

МОК объясняет изменения так: Ллойд, хоть и был этническим британцем, родился и всю жизнь жил во Франции, выступал за французские команды и даже женился на француженке. На новой родине Хильдебранда даже стали звать Луи на французский манер. Короче говоря, в современном понимании спортивного гражданства он был именно французом, а не британцем.

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Эти факты и «вынудили» МОК изменить результаты, сделав Хильдебранда спортсменом из Франции, а не из Великобритании.

«Недавнее исследование пришло к выводу, что, хотя Хильдебранд был гражданином Великобритании, родился и вырос он во Франции, выступая за французский клуб до и после Парижа 1900 года.

На основании этой новой информации Исполком МОК решил применить ту же политику, что и в предыдущих случаях, доведённых до сведения комитета.

Медаль, выигранная Хильдебрандом, теперь будет зачислена Франции, а не Великобритании, в официальных отчётах Олимпийских игр 1900 года в Париже и в базе данных МОК», – говорится в недавнем заявлении организации.

Лидеры медального зачёта

Решение МОК, впрочем, не вызвало перестановок в медальном зачёте. И до обновления таблицы первое место с отрывом занимала команда Франции, так как Игры проходили в Париже и французов там было подавляющее большинство. При этом подсчитать точное количество медалей сборной Франции невозможно до сих пор, так как на ОИ-1900 спортсменам разрешалось участвовать в смешанных командах, где могли быть представители разных стран.

По приблизительным подсчётам, на той Олимпиаде «трёхцветные» взяли 103 (27 – 39 – 37) медали. Вторыми в медальном зачёте стали США с 48 (19 – 14 – 15) наградами, а третьей – Великобритания с 31 (15 – 7 – 9).

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Кажется, с учётом этой истории нас ждёт ещё немало пересмотров результатов от МОК. Вот только кому это нужно более чем 100 лет спустя?

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