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Кто из России поедет на Олимпиаду-2024: МОК опубликовал список из 14 допущенных спортсменов

Российские спортсмены точно едут на Олимпиаду! Стали известны имена 14 допущенных атлетов
Михаил Чесалин
Кто из России поедет на Олимпиаду-2024
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Хочется верить, что этим списком МОК не ограничится.

До старта Олимпиады осталось чуть больше месяца, а большинство российских спортсменов, которые ещё планируют попасть в Париж, не понимает, что будет дальше. Привычные процедуры допуска в отношении россиян не работают, теоретически в поездке на Игры-2024 могут отказать любому российскому атлету, причём в любой момент.

До 15 июня МОК не публиковал никакой дополнительной информации по допуску спортсменов из России на Олимпиаду. Все переживали, что процедура может затянуться до старта Игр, сорвёт и определение состава команд, и логистику и поставит под угрозу участие даже допущенных атлетов.

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Однако сегодня, 15 июня, МОК опубликовал список из 14 фамилий спортсменов, допущенных к участию в Играх. Как гласит официальный пресс-релиз МОК, это спортсмены, которые «получили подтверждение допуска и были приглашены к участию в Олимпийских играх в Париже». Иными словами, это те атлеты, которые сначала прошли необходимый спортивный отбор, а потом были проверены специальной комиссией, и её эксперты установили, что спортсмен соответствует всем критериям допуска от МОК (это те, что про связь с силовыми структурами, открытую поддержку СВО и так далее).

Список 14 российских спортсменов, допущенных МОК к Олимпиаде:

  • Александр Власов, Тамара Дронова, Алёна Иванченко (все – велоспорт).
  • Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (все – борьба).
  • Анжела Бладцева (прыжки на батуте).

Наиболее известный спортсмен в списке – Александр Власов – главный российский шоссейный велогонщик. Но стоит отметить и Алёну Иванченко – победительницу юниорского чемпионата мира по велоспорту 2021 года, Наталью Малышеву – опытнейшую спортсменку, призёра Кубка мира и победительницу Кубка европейских наций, Магомеда Муртазалиева – чемпиона мира в возрасте до 23 лет, восходящую звезду нашей греко-римской борьбы.

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Стоит отдельно отметить, что это не окончательный список допущенных к участию в Олимпиаде атлетов из России, а лишь первая его часть.

Да, в представленном списке не так много звёзд и громких имён, но сейчас важен сам факт его публикации. МОК действительно проводит проверку российских атлетов и выносит положительные решения. Ясно, что это будет сложный процесс, и многие его итоги нам не понравятся. Но то, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Париже – это уже факт.

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