Кто из россиян поедет на Олимпиаду в Париж? МОК начал допускать наших атлетов. LIVE

15 июня 2024 года Международный олимпийский комитет объявил первый список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже в статусе нейтральных атлетов.

Список из 14 фамилий вызвал бурную дискуссию, но, по всей видимости, МОК будет его обновлять. Впрочем, главное для российского спорта — то, что процесс допуска наших спортсменов начался. И с разрешения ведомства Томаса Баха кто-то из наших атлетов в Париж всё-таки отправиться сможет. Сколько будет таких счастливчиков и будут ли среди них претенденты на медали, решается в эти дни. Мы вместе с вами следим за развитием событий и формированием реального состава сборной России на Олимпиаду в Париж.

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