Кто из россиян поедет на Олимпиаду в Париж? МОК начал допускать наших атлетов. LIVE

15 июня 2024 года Международный олимпийский комитет объявил первый список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже в статусе нейтральных атлетов.
Список из 14 фамилий вызвал бурную дискуссию, но, по всей видимости, МОК будет его обновлять. Впрочем, главное для российского спорта — то, что процесс допуска наших спортсменов начался. И с разрешения ведомства Томаса Баха кто-то из наших атлетов в Париж всё-таки отправиться сможет. Сколько будет таких счастливчиков и будут ли среди них претенденты на медали, решается в эти дни. Мы вместе с вами следим за развитием событий и формированием реального состава сборной России на Олимпиаду в Париж.
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Список МОК без дополнительных пояснений пока во многом вносит путаницу в формирование составов команд. Как быть, например, тренерам сборной по борьбе, если основной кандидат на место в команде, не попадает в число допущенных Международным олимпийским комитетом, а второй номер — попадает. Кого заявлять?
Что касается списка МОК, то есть и неожиданный аспект. Спортсмены, допущенные к Играм ведомством Томаса Баха, не обязательно поедут во Францию, потому что ещё должны отобраться на Олимпиаду от России.
Член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России Елена Федоренчик рассказала «Фонтанке», что Анжела Бладцева, попавшая в «список 14», ещё не прошла отбор в Париж.
«Анжела на данный момент еще не отобралась на Олимпийские игры. У нас на одно место претендуют две девочки из Санкт-Петербурга. Это Яна Лебедева и Анжела Бладцева. 25 июня мы выезжаем на Кубок Мира в Швейцарию и потом через неделю сразу на Кубок Мира в Португалию. И вот эти два Кубка Мира, они будут для них отборочными», – отметила Елена Федоренчик.
Шамиль Тарпищев предположил, кто может поехать на Олимпиаду вместо Рублёва:
Три российских теннисиста не выступят на ОИ-2024. Почему?
По олимпийскому составу теннисистов сегодня тоже были новости. Стало известно, что сразу три российских спортсмена не поедут на Игры. Андрей Рублёв вроде бы отказался сам по состоянию здоровья, а вот причины отказа (добровольного или вынужденного) Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой неизвестны.
Грустная новость дня: представители тхэквондо на Олимпиаду не едут. МОК никаких заявление по этому поводу не делал, а информацию сообщил старший тренер сборной России Вадим Иванов.
«Я получил информацию от президента Союза тхэквондо России о том, что российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде. Решение МОК не допускать наших спортсменов не вызывает у меня ничего, кроме сожаления», — приводит слова Иванова ТАСС.
«Какая-то группа сектантов определяет состав национальной команды или спортсменов, которые будут участвовать в ОИ. Если говорить о дополнении это списка, то пока не хочу комментировать, потому что надо уточнить все вопросы, которые есть: начиная от того, насколько это окончательный список, хотя бы понять, по каким критериям были определены именно эти спортсмены», — отметил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Уточнения необходимы, потому что Россия завоевала 16 лицензий на Игры, а в списке лишь 10 спортсменов, при этом отсутствуют лидеры и главные звёзды команды. Можно ли их считать недопущенными к участию в Олимпиаде или проверка продолжается, на данный момент непонятно.
МОК не предоставил подробных разъяснений к опубликованному списку. Понятно лишь то, что информация будет обновляться. И к этом перечню сразу возник целый ряд вопросов. Один из главных — будут ли ещё допущенные спортсмены в велоспорте, борьбе и прыжках на батуте? Ответа на него нет.
14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде
15 июня МОК опубликовал список из 14 российских атлетов, допущенных к Олимпиаде-2024:
- Александр Власов, Тамара Дронова, Алёна Иванченко (все – велоспорт).
- Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (все – борьба).
- Анжела Бладцева (прыжки на батуте).