Наших атлетов на ОИ будет мало, но шансы на награды есть!

Главное об Олимпийских играх — 2024 в Париже: спортсмены из России, медали и расписание

Ровно через месяц, 26 июля, в Париже стартуют летние Олимпийские игры. По сравнению с Играми в Токио, прошедшими три года назад, нас ждёт несколько важных изменений: отсутствие коронавирусных ограничений, новые виды спорта и дисциплины. И главное – отсутствие сборной России на турнире.

На Играх в Париже атлеты из России и Беларуси будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Несмотря на то что на Игры пустят пару десятков россиян, на медали рассчитывать всё равно стоит.

Мы собрали для вас полный гайд по предстоящим Олимпийским играм.

Где и когда пройдут летние Олимпийские игры — 2024?

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Основным соперником французской столицы, претендовавшим на проведение этой Олимпиады, был Лос-Анджелес, однако МОК решил, что в американском городе состоятся летние Игры-2028.

Париж – второй город, в котором в третий раз пройдут летние Олимпийские игры. Столица Франции принимала такие соревнования в 1900 и 1924 году.

Бо́льшая часть стартов пройдёт в Париже, но кое-какие соревнования – в других городах Франции. Так, баскетбол и гандбол – в Лилле, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ – в департаменте Сена и Марна, парусный спорт – в Марселе, футбол – в Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. А турнир по сёрфингу вообще пройдёт во Французской Полинезии, которая находится в Тихом океане на расстоянии 15 747 км от Франции!

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2024

Церемония открытия Олимпиады-2024 запланирована на 26 июля в 20:30 по московскому времени. Организаторы называют предстоящее событие «самой зрелищной и доступной церемонией открытия в истории Олимпийских игр». В Париже действительно решили отметить старт Олимпиады с размахом: впервые действо пройдёт вне стадиона. Вместо традиционного парада атлетов будет парад лодок по Сене, а основные события развернутся на временном стадионе на площади Трокадеро, недалеко от Эйфелевой башни.

Церемония закрытия состоится 11 августа на стадионе «Стад де Франс».

Талисманом Олимпиады стал фригийский колпак по имени Фрига. По словам председателя комитета Игр Тони Эстанге, этот головной убор – яркий символ Франции. Девиз: «В одиночку мы идём быстрее, но вместе мы идём дальше».

У Олимпийских игр будет и слоган «Игры, открытые для всех». Иронично, учитывая ограничения по допуску из-за политических причин.

Какие виды спорта будут на Олимпиаде в Париже?

На Олимпийских играх – 2024 в Париже будет представлено 32 вида спорта, в которых будет разыграно 329 комплектов наград. На предыдущих летних Играх в Токио было на 10 комплектов медалей больше.

Первые медали будут разыграны уже 27 июля в велоспорте, дзюдо, плавании, регби-7, скейтбординге, стрельбе и фехтовании. Последние награды будут вручены 11 августа в баскетболе, борьбе, велоспорте, водном поло, волейболе, гандболе, лёгкой атлетике, современном пятиборье и тяжёлой атлетике.

Список видов спорта на Олимпийских играх — 2024:



Академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бокс, брейк-данс, борьба, велоспорт, водные виды спорта (плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду), волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (спортивная, художественная, прыжки на батуте), дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, сёрфинг, скейтбординг, современное пятиборье, спортивное скалолазание, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.

Новые дисциплины на Олимпийских играх — 2024

Единственным новым видом спорта на Играх в Париже станет брейк-данс. В нём будет разыграно два комплекса медалей: один среди мужчин и один – среди женщин. За победу будут сражаться по 16 спортсменов.

Брейк-данс Фото: David Balogh/Getty Images

Кроме того, на Олимпиаде-2024 будут добавлены несколько новых дисциплин в уже привычных видах спорта. В скалолазании появилось лазание на скорость, в гребле на байдарках и каноэ – каяк-кросс. В женском боксе теперь будет новая весовая категория – до 54 кг, а в парусном спорте – индивидуальные соревнования в кайтбординге и смешанные командные состязания в двухместных лодках-динги.

При этом ряд дисциплин был убран. Например, теперь в программе соревнований вообще нет состязаний по бейсболу и софтболу, некоторых весовых категорий в боксе и тяжёлой атлетике, некоторых видов соревнований в карате, парусном спорте и гребле на байдарках и каноэ.

Россия на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Сборной России в обычном понимании на Олимпийских играх – 2024 не будет, как и уже привычных нам Олимпийских атлетов из России или команды Олимпийского комитета России. Из-за отстранения на Олимпиаду россиян и белорусов допускают лишь в статусе нейтральных атлетов. Выступать они будут под названием «Индивидуальные нейтральные атлеты» (AIN).

Для попадания на Игры в Париж российские спортсмены должны не только пройти квалификацию по спортивному принципу, но у соответствовать всем критериям отбора МОК. Именно МОК приглашает атлетов на Олимпиаду.

У коллектива нейтральных атлетов их России и Беларуси свой флаг в нежно-бирюзовом цвете с буквами AIN и специально придуманный нейтральный гимн. Успехи индивидуальных нейтральных атлетов не будут учитываться в общекомандном медальном зачёте. Кроме того, российские и белорусские атлеты не будут участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Состав сборной России на Олимпиаде в Париже

На момент публикации текста МОК ещё не опубликовал окончательные списки. Известно лишь о 14 официально допущенных спортсменах.

Кто из россиян допущен на Олимпийские игры — 2024?



Велоспорт: Тамара Дронова, Алёна Иванченко, Александр Власов (отказался от участия).



Борьба: Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова.



Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Уже известно, что на Олимпиаде не будет наших тхэквондистов. Несмотря на четыре квоты, МОК не допустил никого из россиян на Игры.

Пока ещё неясна ситуация по допуску на Олимпиаду теннисистов, дзюдоистов и гребцов. Ждёт одобрения МОК и российский пловец Евгений Сомов.

Всего на Олимпиаде может оказаться до 40 российских спортсменов. Теоретически на медали претендуют борцы, дзюдоисты и теннисисты.

Главные фавориты Олимпийских игр в Париже

По прогнозу Gracenote, победителем медального зачёта Олимпиады-2024 станет сборная США. Аналитики считают, что американцы возьмут 123 медали. Главными видами для страны станут плавание и лёгкая атлетика.

Второе место в медальном зачёте эксперты отдают Китаю, который, согласно прогнозу, завоюет 87 наград. Самое сильное представительство Поднебесной будет в прыжках в воду, стрельбе, плавании, тяжёлой атлетике, настольном теннисе, спортивной гимнастике и бадминтоне. Впрочем, не исключено, что китайцы могут всерьёз побороться за лидерство с американцами.

Китайские волейболистки Фото: Toru Hanai/Getty Images

На третье место претендует Великобритания (62 медали). Сместить её попытаются команды Франции (56 медалей) и Австралии (48 медалей).

Где смотреть трансляции Олимпийских игр — 2024?

С показом Олимпийских игр в России пока, увы, ничего не ясно. От телетрансляций Олимпиады уже отказались Первый канал и ВГТРК.

В феврале 2024-го появлялась информация, что холдинг VK вёл переговоры с «Телеспортом», которому принадлежат права на показ Игр. А в начале июня РБК сообщал, что «Матч ТВ» также обратился к «Телеспорту» по поводу покупки прав. Но информации о завершении переговоров не было.

Возможно, ситуация ещё изменится, но если всё останется как есть, то российские болельщики смогут только следить за результатами Игр онлайн на официальном сайте турнира или в неофициальных трансляциях. «Чемпионат» будет подробно освещать Олимпиаду-2024, в том числе с места событий.