«Мы не пойдём на сделку с совестью». Мощный поступок российских дзюдоистов

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже. МОК не пустил на Игры-2024 лидеров российской команды, после чего Федерация дзюдо России заявила, что не поедет вообще никто. Новой схватки Инала Тасоева и Тедди Ринера, которая могла бы украсить олимпийский турнир, уже не будет.

Президиум Федерации дзюдо России сразу после опубликования очередного списка допущенных до Олимпиады нейтралов принял решение об отказе от поездки в Париж.

Что заявила Федерация дзюдо России? Российские дзюдоисты отказались от предоставленной МОК возможности выступить на Олимпиаде

«Сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета. Мы – одна из сильнейших национальных федераций и сборных мира. Мы выполняли условия, озвученные МОК, пока они были приемлемы для нас, и изначально заявляли, что не пойдём на сделку с совестью», — сказано в заявлении.

Это решение принято федерацией, которая не испытывала проблем с тем, чтобы представители российского дзюдо участвовали во всех соревнованиях. Сборная России выступала и на чемпионатах мира, и на турнирах «Большого шлема». Наши дзюдоисты не просто выступали, но побеждали и завоёвывали медали. А схватка Инала Тасоева и Тедди Ринера в финале чемпионата мира обсуждалась не один месяц.

По спортивному принципу российские дзюдоисты завоевали 12 олимпийских лицензий. Но МОК допустил только четверых, при этом только двое – лидеры российского рейтинга. Это был бы окончательный состав.

Не едут лидеры – не едет никто. В дзюдо решили именно так. И это мощный поступок от мощной сборной.

Наверняка многие скажут – глупцы, ну и зачем вы это сделали? Пусть бы ехали те, кого допустили. У них же мечта, они же всю жизнь тренировались.

Да, мечта. Да, тренировались. Но не ради того, чтобы в последний момент какой-то чиновник показал пальцем и сказал – не хочу, чтобы ты участвовал(а). Просто потому, что не хочу.

Дзюдоисты проявили гордость, отказавшись собирать крошки с барского стола. То же самое, кстати, сделали борцы из Беларуси, лидеров которых тоже не пустили на Игры-2024.

Вот только не все понимают, что, помимо «надо ехать назло всем, всё равно все и так знают, что вы из России», есть и другие точки зрения. И любое решение нужно уважать – и тех, кто едет, и тех, кто отказывается.