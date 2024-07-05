Мёртвая вода. Готова ли главная река Парижа к соревнованиям пловцов на Олимпиаде-2024?

Организаторы Олимпиады в Париже могут ликовать. Решилась их главная проблема: за четыре недели до старта Игр вода в Сене стала пригодной для плавания. Это случилось впервые с начала подготовки к ОИ-2024 и вообще впервые за долгие годы. Но значит ли, что обещанные соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде всё-таки состоятся в Сене?

«Мы переносим купание»

Организаторы Олимпиады в Париже решили максимально задействовать имеющиеся городские объекты, в ход пошла даже Сена. Чиновники хотели, чтобы в главной реке города прошла церемония открытия Игр, а также соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде.

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Вот только была «небольшая» проблема – в Сене официально запрещено купаться с 1923 года. Вызвано это большим количеством патогенных бактерий из-за слива сточных вод. Канализация в Париже довольно старая, некоторые участки были построены ещё в XIX веке, оттого в городской системе постоянно возникают аварии. Но организаторы Игр пообещали очистить реку и даже потратили на это € 1,4 млрд. Власти Парижа построили новые очистительные сооружения, а мэр города Анн Идальго вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещали искупаться в реке 23 июня 2024 года.

Однако новая система очистки не помогла. В начале апреля фонд Surfride, проводивший экспертизу по уровню загрязнения Сены, заявил, что вода в реке всё ещё остаётся токсичной. Заборы, проводившиеся с сентября по март в местах проведения соревнований на Играх, показали превышение допустимого уровня кишечной палочки и энтерококков в два-три раза. На это власти Парижа сказали, что исследования проводились в месяцы, когда очистная система была перегружена, и паниковать не нужно. Чтобы успокоить людей, с заявлением выступил глава МОК Томас Бах. Он признался, что готов вместе с Идальго и Макроном искупаться в Сене перед Олимпиадой.

С тех пор экспертиза проводилась постоянно, но показатели были намного выше допустимых. 31 мая CNEWS сообщил, что в Сену в мае попало 50 тонн сточных вод из-за поломки насосов на одной из очистительных станций. Всё это не могло не вызывать тревогу и у спортсменов, и у жителей Франции. Пока атлеты призывали придумать план Б и выбрать запасное место для проведения соревнований, обычные люди придумали крайне странный способ решения проблемы. В соцсетях был запущен флешмоб #jechiedanslaseinele23juin («я схожу по-большому в Сену 23 июня»), а активисты запустили сайт, где было рассказано, где и когда нужно сходить в туалет в Сену, чтобы фекалии доплыли в столицу 23 июня., когда мэр Парижа собиралась купаться в реке.

Однако Идальго всё-таки перенесла дату своего заплыва.

«Мы решили не делать этого до парламентских выборов. 1-й тур пройдёт 30 июня, поэтому мы переносим купание на неделю, которая начнётся с 14 июля. Таким образом, заплыв может состояться в один из трёх дней: 15, 16 или 17 июля», – разъяснила ситуацию Идальго в эфире BFMTV.

Париж Фото: Chesnot/Getty Images

«Результаты улучшаются»

С тех пор ситуация долго не улучшалась. Согласно анализам, проведённым 21 и 28 июня, вода в Сене была по-прежнему загрязнена фекальными массами. В некоторых местах показатели превышали норму сразу в 10 раз!

«Качество воды остаётся недостаточно хорошим из-за неблагоприятного гидрологического режима: большого количества дождей, сильного стока и недостаточного количества солнечного света. Кроме того, сейчас температура ниже сезонных норм, а также есть загрязнение из верховий реки», – заявили тогда в мэрии Парижа, попросив всех не переживать из-за ситуации.

И вот 4 июля тесты наконец-то показали, что Сена соответствует всем необходимым стандартам. Случилось это впервые с начала подготовки к Играм. По данным, собранным с 24 июня по 2 июля, количество бактерий не превышало норму с 26 по 29 июня, а также 1 и 2 июля.

«Эти хорошие результаты являются следствием улучшения погодных условий, но прежде всего – эффектом нашего плана по очистке. Как только погода становится хорошей и тёплой, мы замечаем, что результаты улучшаются в течение нескольких часов», – сказали в городской префектуре.

Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан, отвечающий за подготовку города к Олимпиаде, сказал, что не опасается за соревнования на Играх.

«Теперь результаты по качеству воды отвечают нашим стандартам. Очевидно, что в ближайшие несколько дней необходимо продолжить работать в этом направлении. У меня нет беспокойства», – пояснил Рабадан Le Parisien.

Хотя опасения у чиновника должны быть. Соревнования в Сене должны пройти 30, 31 июля и 5 августа (триатлон), а также 8 и 9 августа (плавание в открытой воде). А с 26 июля в столице Франции ожидаются ежедневные дожди как минимум до 5 августа, что вновь вызовет повышение уровня бактерий.

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Если Сена будет непригодна для плавания, то состязания проведут в городе Вэр-Сюр-Марн. Правила также позволяют заменить триатлон дуатлоном.

«Что касается марафонского плавания, то, чтобы гарантировать спортсменам проведение состязаний, мы предусмотрели запасную площадку – арену для гребли на байдарках и каноэ в Вэр-Сюр-Марне, где есть всё необходимое», – поделился планами глава оргкомитета Игр Тони Эстанге Équipe.

«Я могу пожалеть, что поплыл»

4 июля в Сене искупался 76-летний американский пловец Джоэл Страт МакКлюр. Так пожилой спортсмен решил отметить национальный праздник Соединённых Штатов и заодно проверить качество воды в реке.

«Я могу пожалеть, что поплыл. Но если я вернусь живым, это докажет, что французы хорошо поработали», – высказался МакКлюр перед заплывом.

Пловец действительно вернулся на берег живым, но как обстоят дела с его здоровьем, пока неясно. Впрочем, одно дело немолодой американец, и совсем другое – мэр Парижа. Если она будет купаться в Сене, то это хороший знак для олимпийцев. Если нет – то стоит готовиться к худшему.