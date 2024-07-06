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Олимпиада-2024 в Париже под угрозой срыва из-за гражданской войны во Франции – так считает Макрон, МОК опровергает слухи

«Бах ошарашен выходкой Макрона». Во Франции заговорили о переносе Олимпийских игр
Юлия Сидорова
Во Франции заговорили о переносе Олимпийских игр
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Президент Франции за три недели до старта ОИ-2024 заявил, что страна находится на пороге гражданской войны.

С самого начала четырёхлетнего олимпийского цикла то и дело в новостное пространство прорываются слухи, что Франция не сможет провести эти Игры. Но за три недели до старта турнира они достигли апогея.

О возможной отмене заявил президент страны Эммануэль Макрон.

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Макрон теряет власть

Всё дело в политической ситуации в стране, с которой лидер государства справляется так, как умеет. Партия Макрона «Возрождение» проиграла своим оппонентам на выборах в Европарламент, поэтому в начале июля глава государства объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. И это прямо перед Олимпиадой!

Такое решение вызвало шквал критики. Ведущие политики Франции забеспокоились о порядке в городах, предсказывали рост насилия. Но Макрон пошёл ещё дальше и в качестве агрессивной агитации за свою партию перед первым туром досрочных выборов заявил, что победа ультраправых или ультралевых может спровоцировать в стране гражданскую войну.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: Jordan Pettitt — Pool/Getty Images

Несмотря на запугивания, победа вновь осталась за оппонентами Макрона, тогда как его партия заняла лишь третье место. А сразу после подсчёта голосов на улицах Парижа и Лиона начались демонстрации с поджиганием мусорных баков, погромом кафе и магазинов – привычная для Франции практика.

А что думает о переносе Бах?

После демонстраций с пожарами и полицейскими разгонами издание Le Point опубликовало тревожную новость. В тексте утверждалось, что глава МОК Томас Бах обеспокоен политической ситуацией во Франции и беспорядками на улицах, поэтому рассматривает возможность переноса Олимпийских игр.

«Игры в Париже проходят под сильным давлением выборов в парламент. Томас Бах, глава МОК, был ошарашен этой выходкой Макрона и его предсказанием гражданской войны в случае победы его противников».

Томас Бах порой говорит очень неоднозначные вещи:
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Впрочем, Международный олимпийский комитет поспешил развеять слухи.

«Всё это, очевидно, часть продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК, её президента и Олимпийских игр. Эта информация не основана на каких-либо фактических данных. Президент МОК и всё олимпийское движение с нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля», – гласит официальное заявление о переносе Игр от МОК.

Олимпиаду действительно перенесут?

Стоит отметить, что за всю историю поведения Олимпийских игр соревнования отменились лишь раз – в 1940-м из-за начала Второй мировой войны, и ещё один раз Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса – с 2020 на 2021 год. Сейчас, когда до старта Олимпиады осталось всего три недели, а на проведение турнира уже затрачены миллиарды, перенос главного спортивного события четырёхлетия практически невозможен. Это может случиться лишь в том случае, если во Франции действительно разразится гражданская война. Однако хочется надеяться, что Макрон своим прогнозом просто надеялся припугнуть французов и заставить их голосовать за себя.

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