МОК добился своего. Никого из российских спортсменов на Олимпиаде не будет

МОК и его президент Томас Бах всё-таки добились того, чтобы российский спорт встал на колени. Выполнение всех условий по допуску на Олимпиаду в Париже – это и есть унижение. Мы завоевали лицензии, выполнили критерии, подписали все бумаги, которые вы требовали, только пустите!

Именно так и было всё в последние три недели, когда МОК начал публиковать списки допущенных до Игр-2024 нейтралов с российским паспортом. Один список, другой, третий и так далее. Шло настоящее показательное издевательство.

В дзюдо и борьбе не пустили на Олимпиаду лидеров в своих весовых категориях. Хотя на всех турнирах наши дзюдоисты и борцы выступают. Но в дзюдо хотя бы сразу проявили гордость, заявив: если не едут лидеры – не едет никто. В борьбе же до последнего ждали, хотя пришли к тому же самому.

После отказа двух ведущих федераций в единоборствах в списке тех, кто поедет в Париж с российским паспортом, остались только те, кого можно считать настоящими нейтралами. То есть ровно то, на что рассчитывали в МОК.

Теннисисты – хотя и они не все прошли через фильтр МОК – все живут в Европе и к национальной федерации имеют слабое отношение. Они обеспечивают себя самостоятельно.

Представители шоссейных велогонок – то же самое. Они на контрактах в зарубежных командах, в России практически не выступают.

Пловец Евгений Сомов живёт и учится в США.

Да, все они россияне. Но есть нюанс.

Остались только батутистка Анжела Бладцева, а также каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков. И то на двоих из них какой-то компромат накопали украинцы, а к их сведениям Томас Бах относится серьёзно. Да и не может иначе, ведь он сам попросил представителей Украины собирать данные на российских спортсменов.

Если в итоге следует отказ за отказом, стоило ли вообще так унижаться, проходить фильтрационные комиссии, подписывать согласие на участие, выполняя все дикие условия МОК? Чтобы прийти к тому, что никто никуда не едет, а МОК так и хотел. Вроде бы и дал шансы, а всё остальное – ваши проблемы.

Но зато теперь невозможно сказать, что Россия устроила бойкот Олимпиаде под нажимом политических властей. Сколько уже раз публично подчёркивалось, что все решения спортсмены принимают исключительно самостоятельно. Они публично и принимают.

Только кто-то почти на колени встал, а кто-то изначально отказался это делать. Но итог одинаков.