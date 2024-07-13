Изгой? Один российский борец может поехать на Олимпиаду вопреки решению всей сборной

На Шамиля Мамедова давит авторитет национальной федерации. Но Олимпийские игры — это главный старт жизни. И как быть?

Отбор на парижскую Олимпиаду по праву может называться самым сложным и эмоциональным для российских спортсменов. Уж слишком часто перед ними в этот раз встаёт вопрос сложнейшего морального выбора. Это прекрасно иллюстрирует история борца Шамиля Мамедова. Который, согласно данным МОК, ещё может поехать на Олимпиаду, несмотря на то что остальные его партнёры приняли совместное решение об отказе.

Шамиль Мамедов Фото: uww.org

Хронология и заявления

Удивительно, но в некогда сплочённой борцовской семье случился раскол. Нить порвалась там, где вроде бы не было совсем тонко.

Важно вспомнить хронологию и расставить акценты.

4 мая 2023 года со сцены на предолимпийском чемпионате страны глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил в адрес спортсменов и болельщиков следующее:

«Вы с нами вместе, мы вас поддерживаем, мы за вас болеем. И каждое ваше сердце будет биться вместе со спортсменом, который, дай бог, уедет и будет участвовать в Олимпийских играх!» – говорил руководитель.

10 мая Мамиашвили заявлял:

«Пока не увидим протокол, чёткий свод правил, то, на каких условиях нам будет предложено выступать в Париже, мы не озвучим наше окончательное решение».

Михаил Мамиашвили Фото: РИА Новости

15 июня МОК опубликовал список первых 14 спортсменов из России, которые смогут выступить на Олимпиаде. В этом списке не оказалось лучших борцов российской сборной. Мамиашвили тогда эмоционально отметил:

«Какая-то группа сектантов определяет состав национальной команды или спортсменов, которые будут участвовать в ОИ. Если говорить о дополнении это списка, то пока не хочу комментировать, потому что надо уточнить все вопросы, которые есть».

19 июня стало известно, что исполком ФСБР поддержал участие получивших приглашения от МОК борцов в ОИ. Но и в этот раз Мамиашвили оговорился, заявив, что окончательного решения ещё нет.

Решение было единогласным?

6 июня наступил момент «икс». ФСБР опубликовала официальное обращение, в котором заявила, что сборная решила не ехать на Олимпиаду.

«Пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх».

Да, о решении взвесить все «за» и «против» в борьбе говорили задолго до 6 июля. Но общий фон был далеко не тот, который имеем сейчас. Была решимость выступать на Олимпиаде и завоёвывать там медали.

Спортсмены, тренеры, федерация тогда не хотели идти на поводу у политиков. Они не хотели, чтобы дух нашей команды был сломлен. А потому десяток спортсменов, приглашённых МОК, должен был отправиться в Париж.

И тут как гром среди ясного неба появилось коллективное решение о пропуске Олимпиады-2024.

Пошёл против команды? Флаг тебе в руки!

Скорее всего, с этим ходом в сборной России не все согласились. Но действовать решился только Шамиль Мамедов. Бронзовый призёр ЧМ-2023 в весе до 65 кг остался в заявочном списке Международной федерации борьбы (UWW). Получается, борец не отозвал своё согласие, как все остальные.

Шамиль Мамедов Фото: uww.org

На эту неловкую ситуацию Михаил Мамиашвили отреагировал так:

«Пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет. Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом, и категорических позиций я у него не видел. Надеюсь, что ещё с ним переговорю, и с его тренером переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», – приводит слова руководителя ТАСС.

По всей видимости, Мамедову и команде посылают сигнал, мол, а вы точно хорошо подумали? И тут же предупреждают о последствиях.

Но возникает ряд вопросов. А как же поддержка борцов? Как же надежды на участие россиян в ОИ? Да, вроде бы, с одной стороны, принято коллективное решение. Но разве могут так легко отказаться от своего спортсмена в федерации? Разве можно за несколько месяцев поменять решение на 180 градусов и отказаться от Олимпиады в отместку за чьи-то неоднозначные политизированные решения МОК? Ведь были предпосылки к тому, что лидеров сборной на Игры в Париже могут просто не пустить.

Шамиль, твой ход!

23-летний борец, сам того не ожидая, оказался в цугцванге – положении, когда любой ход проигрышный. Можно тихо присоединиться к товарищам по команде, а можно поехать на Олимпиаду. Но тогда его наверняка ждут гнев боссов из кабинетов на Лужнецкой набережной и смена гражданства.

Да, перед вольником был поставлен весьма сложный вопрос: ты или команда. Но что-то подсказывает, что в команде, да и в борцовском мире при решении ехать на Олимпиаду он изгоем не станет. Его, например, публично уже поддержал азербайджанский вольник дагестанского происхождения Осман Нурмагомедов, который выступит в Париже в весе до 86 кг.

Но, какие бы решения ни были приняты сверху, последнее слово должно оставаться за спортсменом. И это слово должны уважать все.

Сейчас у Шамиля хватает как болельщиков, так и хейтеров.

Обратиться хочу к последним. И призвать их принять его решение, если оно будет противоречить решению команды. Вы можете с ним быть не согласны, упрекать в предательстве, призывать менять гражданство. Но всё попусту. Если человек пойдёт наперекор всему, чтобы исполнить свою олимпийскую мечту, то что ему десятки, да даже тысячи негативных комментариев в Сети?

Хватит ли мужества у Шамиля Мамедова пройти этот непростой путь до конца? Что он выберет: себя или команду? Мечту всей жизни или покой, но без Олимпиады? Спортсмену нужно будет ответить на эти вопросы самому.

А пока запишем. Выход на ковёр «Гран-Пале-Эфемер» на Марсовом поле Шамиля Мамедова запланирован на 10 августа. Но состоится ли он?

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