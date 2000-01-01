Монголия представила колоритную форму на Олимпиаду
Сборная Монголии представила невероятную форму на Олимпийские игры в Париже. Дизайнеры воплотили в костюмах национальные мотивы, что выглядит просто потрясающе!
Удивительный стиль
Дизайном формы на церемонию открытия и закрытия занималась компания Michael&Amazonka. Все костюмы вдохновлены национальной культурой Монголии.
Тонкая работа
Создатели формы проработали костюмы до мельчайших деталей, чтобы передать дух Монголии.
Восторг болельщиков
В соцсетях люди в восторге от задумки Монголии. Люди называют форму невероятно красивой и шутят, что сборная перепутала Олимпийские игры и модный подиум.
Монголия представила форму на Олимпиаду. Такого вы ещё не видели!
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