10 российских звёзд, которых не будет на ОИ-2024
На Олимпиаде-2024 российские атлеты выступят в нейтральном статусе. Из-за сложных критериев допуска многие звёзды нашего спорта не смогли поехать на Игры. Мы собрали 10 топов, которые пропустят ОИ-2024.
Абдулрашид Садулаев (вольная борьба)
Россиянин по спортивному принципу отобрался на Игры, но комиссия МОК не допустила олимпийского чемпиона — 2020 в Париж.
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Олимпийская чемпионка Олимпиады в Токио не смогла попасть на Олимпиаду, так как российских легкоатлетов не допустили до международных соревнований.
Анна Вяхирева (гандбол)
Одна из лучших гадболисток мира не поехала на Олимпиаду, так как россиян в командных видах не пустили на международные старты.
Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика)
Олимпийской чемпионки — 2020 не будет на ОИ, потому что российские гимнасты не захотели ехать на Игры на условиях МОК.
Никита Нагорный (спортивная гимнастика)
Олимпийский чемпион не проходил по критериям МОК из-за политической позиции.
Артур Далалоян (спортивная гимнастика)
Олимпийский чемпион не поехал на Игры, так как россияне отказались выступать на условиях МОК.
Софья Великая (фехтование)
Двукратная олимпийская чемпионка не смогла попасть на Олимпиаду, так как не получила нейтральный статус.
Климент Колесников (плавание)
Серебряный призёр ОИ-2020 и рекордсмен мира отказался выступать на Играх-2024 на текущих условиях.
Евгений Рылов (плавание)
Двукратный олимпийский чемпион не проходил на ОИ по критериям из-за политической позиции.
Юлия Чикунова (плавание)
Рекордсменка мира не поехала на Игры, так как её не устраивают критерии МОК.
10 звёзд российского спорта, которых не будет на Олимпиаде-2024
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