10 звёзд российского спорта, которых не будет на Олимпиаде-2024

10 российских звёзд, которых не будет на ОИ-2024

На Олимпиаде-2024 российские атлеты выступят в нейтральном статусе. Из-за сложных критериев допуска многие звёзды нашего спорта не смогли поехать на Игры. Мы собрали 10 топов, которые пропустят ОИ-2024.