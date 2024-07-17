БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Россиянка Олеся Ромасенко отобралась на Олимпиаду-2024 после отстранения соперницы – удивительная история

Удивительная история: россиянка не отобралась на Олимпиаду, но в Париже выступит!
Андрей Шитихин
Олеся Ромасенко
Аудио-версия:
Комментарии
Дорогу чемпионке страны Олесе Ромасенко освободила соперница, попавшаяся на допинге.

Многократная чемпионка России, многократная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира в спринте каноистка Олеся Ромасенко в мае на квалификационной олимпийской регате в Венгрии заняла третье место на дистанции 200 м. Всего 0,55 секунды отделили её от второго места и путёвки в Париж. Но на Олимпиаде-2024 она всё-таки выступит. «Помогла» одна из соперниц.

Помните же, как МОК с 15 июня начал публиковать списки российских спортсменов, которые в нейтральном статусе были допущены до Олимпиады в Париже? Кто-то приглашение принял, кто-то отказался. Однако в этих списках изначально фигурировали только два каноиста – Захар Петров и Алексей Коровашков.

Медальный прогноз на выступление российских спортсменов в Париже
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет
Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет

Ромасенко, как не выполнившая спортивные критерии попадания, не рассматривалась в качестве кандидата. А 9 июля её имя появилось в списке МОК. В Федерации гребли на байдарках и каноэ России комментировать эту ситуации отказались, заявив, что спортсменка напрямую связывалась с МОК. Но разве что-то можно сделать, если критерии не выполнены?

Только в одном случае: если освободилась квота. Именно это и произошло. Польская каноистка-спринтерша Дорота Боровска попалась на запрещённом препарате – в её пробе от 27 июня был найден метаболит клостебола. Международное агентство по тестированию, которому федерация гребли на байдарках и каноэ передала все полномочия по решению вопросов борьбы с допингом, временно отстранило Боровску от всех соревнований, уведомив всех причастных.

Олимпийская квота на 200 м освободилась. И вот тут нужно было действовать быстро. Ромасенко обратилась за помощью к юридической компании SILA International Lawyers, которая представила её доводы в МОК.

При этом МОК убрал из олимпийского состава почти всех, кто мог претендовать на медали
МОК добился своего. Никого из российских спортсменов на Олимпиаде не будет
МОК добился своего. Никого из российских спортсменов на Олимпиаде не будет

«МОК согласился с доводами спортсменки и признал, что она завоевала олимпийскую лицензию и, соответственно, имеет право участвовать в Олимпийских играх в Париже. Юристы компании SILA International Lawyers помогли спортсменке сформулировать свою позицию перед МОК и Международной федерацией каноэ, благодаря чему спортсменка получила допуск на Олимпийские игры», — сказано в официальном заявлении SILA.

Но если к Токио, где каноистки дебютировали в олимпийской программе, Олеся Ромасенко готовилась целенаправленно, то сейчас это было просто невозможно. Ну кто же знал, что квота внезапно освободится и появится шанс выступить в Париже?

«Шансы в Париже взять медаль у неё слабые, конкуренция там очень сильная. Плюс подготовка была на нервах: вся измотана, сплошные отборы, контрольные. Так к Олимпиаде не готовятся. Что сможем — сделаем, но выше крыши не прыгнешь», — заявил «Матч ТВ» тренер Виталий Михайловский.

Так ещё и выступать нейтральные гребцы из России будут не на своих лодках, а на тех, что предоставят организаторы. Но, как говорила Ромасенко в одном из интервью, преодолевать трудности – это её работа.

Напомним только, что в греблю она пришла в 20 лет, что вроде бы очень поздно для профессионального спорта. Пришла с должности билетного кассира в кинотеатре. И буквально за три года сумела пробиться в сборную России, став безоговорочно лучшей в спринте. А её мультфильм «Пластилиновая каноистка» — просто шедевр.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android