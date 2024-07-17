Удивительная история: россиянка не отобралась на Олимпиаду, но в Париже выступит!

Многократная чемпионка России, многократная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира в спринте каноистка Олеся Ромасенко в мае на квалификационной олимпийской регате в Венгрии заняла третье место на дистанции 200 м. Всего 0,55 секунды отделили её от второго места и путёвки в Париж. Но на Олимпиаде-2024 она всё-таки выступит. «Помогла» одна из соперниц.

Помните же, как МОК с 15 июня начал публиковать списки российских спортсменов, которые в нейтральном статусе были допущены до Олимпиады в Париже? Кто-то приглашение принял, кто-то отказался. Однако в этих списках изначально фигурировали только два каноиста – Захар Петров и Алексей Коровашков.

Ромасенко, как не выполнившая спортивные критерии попадания, не рассматривалась в качестве кандидата. А 9 июля её имя появилось в списке МОК. В Федерации гребли на байдарках и каноэ России комментировать эту ситуации отказались, заявив, что спортсменка напрямую связывалась с МОК. Но разве что-то можно сделать, если критерии не выполнены?

Только в одном случае: если освободилась квота. Именно это и произошло. Польская каноистка-спринтерша Дорота Боровска попалась на запрещённом препарате – в её пробе от 27 июня был найден метаболит клостебола. Международное агентство по тестированию, которому федерация гребли на байдарках и каноэ передала все полномочия по решению вопросов борьбы с допингом, временно отстранило Боровску от всех соревнований, уведомив всех причастных.

Олимпийская квота на 200 м освободилась. И вот тут нужно было действовать быстро. Ромасенко обратилась за помощью к юридической компании SILA International Lawyers, которая представила её доводы в МОК.

При этом МОК убрал из олимпийского состава почти всех, кто мог претендовать на медали МОК добился своего. Никого из российских спортсменов на Олимпиаде не будет

«МОК согласился с доводами спортсменки и признал, что она завоевала олимпийскую лицензию и, соответственно, имеет право участвовать в Олимпийских играх в Париже. Юристы компании SILA International Lawyers помогли спортсменке сформулировать свою позицию перед МОК и Международной федерацией каноэ, благодаря чему спортсменка получила допуск на Олимпийские игры», — сказано в официальном заявлении SILA.

Но если к Токио, где каноистки дебютировали в олимпийской программе, Олеся Ромасенко готовилась целенаправленно, то сейчас это было просто невозможно. Ну кто же знал, что квота внезапно освободится и появится шанс выступить в Париже?

«Шансы в Париже взять медаль у неё слабые, конкуренция там очень сильная. Плюс подготовка была на нервах: вся измотана, сплошные отборы, контрольные. Так к Олимпиаде не готовятся. Что сможем — сделаем, но выше крыши не прыгнешь», — заявил «Матч ТВ» тренер Виталий Михайловский.

Так ещё и выступать нейтральные гребцы из России будут не на своих лодках, а на тех, что предоставят организаторы. Но, как говорила Ромасенко в одном из интервью, преодолевать трудности – это её работа.

Напомним только, что в греблю она пришла в 20 лет, что вроде бы очень поздно для профессионального спорта. Пришла с должности билетного кассира в кинотеатре. И буквально за три года сумела пробиться в сборную России, став безоговорочно лучшей в спринте. А её мультфильм «Пластилиновая каноистка» — просто шедевр.