«Это мой бой». Скандальная американская гимнастка может стать главной звездой Олимпиады

Симона Байлз хочет реабилитироваться за провал на Играх в Токио. Соперниц из России у неё теперь нет.

Одна из величайших гимнасток всех времён 27-летняя американка Симона Байлз готовится сорвать куш на своей третьей по счёту Олимпиаде.

В России её не очень любят, но объективно она может стать главной звездой Игр в Париже. Игры в Токио она с треском провалила, но сейчас с психикой всё в полном порядке. Симона готова побеждать, причём не один раз.

«Я с детства пью эти препараты»

Симона Байлз громогласно заявила о себе ещё в 16 лет, выиграв два золота на чемпионате мира в Антверпене в 2013 году. Именно тогда началось её звёздное восхождение к олимпу и статусу лучшей гимнастки планеты.

К своим первым играм в Рио-де-Жанейро спортсменка подошла в статусе главной фаворитки соревнований. Ещё бы, ведь на груди 19-летней Симоны уже красовались 10 золотых наград с трёх чемпионатов мира.

В Бразилии Байлз не оставила шансов конкуренткам, выиграв четыре из пяти возможных золотых медалей и бронзу на бревне. Железные нервы и максимальная концентрация – вот что отличало её от соперниц. Симона произвела фурор, но уже через месяц секрет её успеха был раскрыт.

Симона Байлз на ОИ-2016 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Группа хакеров Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала серию секретных документов, согласно которым Байлз в Рио провалила сразу четыре (!) допинг-теста. В её пробах обнаружили метилфенидат – психостимулятор, направленный как раз таки на борьбу с волнением. Это лекарственное средство повышает концентрацию и придаёт чувство уверенности.

Почему её не наказали? У Симоны было терапевтическое исключение.

«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти препараты. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта. В том, что у меня такой диагноз и я принимаю лекарства, нет ничего постыдного. Мне не страшно, что об этом узнали люди», – говорила американка.

«Это не травма, а повреждение гордости»

Байлз спокойно продолжила карьеру, вполне законно принимая метилфенидат. За четыре года между Играми в Рио и Токио она выиграла ещё девять золотых наград на чемпионатах мира в Дохе и Штутгарте.

В Японию практически непобедимая американка ехала, чтобы достичь или хотя бы вплотную приблизиться к рекорду советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая в период с 1956 по 1964 год выиграла девять золотых олимпийских медалей. Казалось, что для Байлз с её препаратами и всеобщим одобрением на родине такой результат вполне достижим. Но хвалёная американская чемпионка посыпалась в самом начале турнира.

Симона Байлз на ОИ-2020 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Байлз снялась с командного многоборья после единственного неудачного прыжка, когда вся борьба за первое место была ещё впереди.

«Я не хотела продолжать дальше. Это не травма, а просто небольшое повреждение моей гордости. Я должна сосредоточиться на своём психическом здоровье. Я просто думаю, что именно это сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и своё тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас», – сказала тогда американская гимнастка.

И это было невероятно! Спортсменка, которую отличала железная выдержка, говорит о «повреждении гордости» и подводит свою команду, даже не попытавшись бороться. После такой выходки она всё же выступает на бревне, где берёт бронзу – свою единственную личную медаль Токио.

В прессе появлялись разные версии, почему Симона выступила так плохо. Самая распространённая: в Японии препарат, который использует Байлз, запрещён, и американские функционеры просто не справились с тем, чтобы каким-либо обходным путём доставить его лидеру своей сборной.

После Токио Байлз приостановила свою профессиональную карьеру.

Где была Байлз последние три года?

Поклонники звезды ждали её возвращения на ЧМ-2022, но этого не произошло. Симона уверяла, что с гимнастикой ещё не закончила, но ей нужно время, чтобы восстановить своё психологическое состояние.

По словам самой спортсменки, от произошедшего на Играх в Токио она отходила два месяца. Байлз посещала спортивных психологов, физиотерапевтов, на какое-то время Симона приостановила даже лёгкие тренировки и просто занималась общественной деятельностью.

В феврале 2022 года в своих социальных сетях Симона поделилась радостной новостью – бойфренд спортсменки, игрок в американский футбол, Джонатан Оуэнс сделал ей предложение. Весной 2023 года пара сыграла свадьбу.

В 2022-м она также выпустила автобиографию «Смелость взлететь. Тело в движении, жизнь в равновесии» и получила из рук президента США Джо Байдена медаль Свободы, которая вручается «лицам, внёсшим образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединённых Штатов, мир во всём мире или другие важные общественные или частные начинания».

Симона Байлз в 2024 году Фото: Elsa/Getty Images

К соревнованиям спортсменка вернулась уже после свадьбы. 5 августа 2023 года она выступила на U.S. Classic 2023 в Иллинойсе – отборочном турнире к чемпионату страны. Несмотря долгий на перерыв, Байлз продемонстрировала блестящую форму и в личном многоборье заработала 59,100 балла, опередив ближайшую преследовательницу на пять (!) баллов. Она также завоевала золото в упражнениях на бревне и в вольных и бронзу на брусьях.

«Все, кто аплодировал, просто растопили моё сердце, потому что они ещё верят в меня. Я в шоке. Но пока всё движется в правильном направлении. Я всё ещё немного нервничаю, но думаю, это всё подсознательно. Я знаю, на что моё тело способно, оно подготовлено. Поэтому я просто должна делать свою тренировочную работу», – сказала Симона в интервью NBC Sports.

Самая титулованная в истории

Официальное возвращение Байлз в большой спорт состоялось на чемпионате мира в Антверпене – именно там, где она когда-то одержала свои первые большие международные победы. И вновь она была бесподобна! Сначала её сборная взяла золото в командном соревновании, а после Байлз завоевала медаль высшей пробы в личном. Это золото многоборья стало шестым в карьере американки. Столько же наград только у японца Утимуры.

«Я была взволнована, потому что здесь 10 лет назад я выиграла свой первый чемпионат мира. Мы снова тут, так что получилось эмоционально. Думаю, у моих родителей случился сердечный приступ, когда я оступилась на вольных (смеётся). Для меня это значит всё, это мой бой. Я сделала всё, чтобы вернуться сюда, чтобы чувствовать себя уверенно», – заявила Байлз.

Эта же победа принесла ей звание самой титулованной гимнастки планеты. После чемпионата мира в её копилке стало 34 награды с чемпионатов мира и Олимпиад, и она побила рекорд, который 27 лет удерживал за собой советский и белорусский чемпион Виталий Щербо (33 награды).

Симона также стала единственной гимнасткой в истории, кто взял пять командных титулов и выиграл золотые медали с разницей в 10 лет. Помимо двух золотых наград, американка завоевала серебро в опорном прыжке.

Байлз будет звездой Игр в Париже?

На национальном олимпийском отборе в конце июня 2024 года Симона Байлз снова блистала. Она выиграла личное многоборье с результатом 58,900 балла, опередив главную соперницу Джордан Чайлз на 2,5 балла.

В социальных сетях с победой и отбором в Париж её поздравил муж

«Нет слов, которые могли бы описать то, как я горжусь тобой, детка. Зная всю работу, которую ты делала и всё, через что прошла, чтобы также доминировать, я потерял дар речи. Благодарен, что был частью этого путешествия. Мне не терпится увидеть тебя там, в Париже. Так рад за тебя! Моя жена – лучшая, кто когда-либо занимался гимнастикой. Это так сюрреалистично звучит. Люблю тебя», – написал Оуэнс.

1 июля американка официально вошла в состав сборной США на Олимпиаду.

Как для четырёхкратной чемпионки пройдут её третьи Игры? Во второй раз главная звезда спортивной гимнастики не наступит на те же грабли. Во Францию она поедет за золотом как минимум в многоборье.

«Я должна уделять самой себе чуть больше внимания, прислушиваться к телу и пытаться находить время для важных вещей в жизни. Раньше это было что-то вроде «давай, погнали!», и уже потом я думала о свободном времени. Но теперь подхожу к этому сознательно, а также посещаю терапию, чтобы быть уверенной, что всё в порядке», – рассказала о своей подготовке Симона.

На чемпионате мира в прошлом году Байлз доказала, что пороха в её пороховницах ещё полно, несмотря на то что она уже достаточно взрослая для этого вида спорта. У титулованной гимнастки почти нет соперниц, ведь россиянки, ставшие чемпионками Токио в команде, на Игры не едут.

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