Как выглядит логотип Олимпиады-2024?
26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Дизайнеры разработали необычный дизайн логотипа турнира. Как он выглядит?
Символы
Логотип Игр-2024 сделан в форме золотой медали, внутри которой размещены олимпийский огонь и лицо Марианны — символа Франции.
Задумка
По задумке медаль отражает главную цель спорта — стремление и совершенство. Олимпийский огонь передаёт энергию Игр и «призывает нас мечтать».
Марианна
Марианна — дань уважения главному символу Франции и женщинам-спортсменам, которые соревнуются с Игр-1900 в Париже.
Особый смысл
«Она воплощает революционный дух, который пронизывает парижские Олимпийские и Паралимпийские игры. Она воплощает желание перенести соревнования за пределы стадиона в сердце города», — говорится в заявлении МОК.
Мемный логотип
В соцсетях логотип Игр-2024 стал мемом. Люди сравнивают лицо Марианны с различными актрисами с такой же причёской, также с логотипами сайта знакомств и косметики. А некоторые подставляют эмодзи.
Как выглядит логотип Олимпиады-2024?
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