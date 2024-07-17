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Виды спорта на летних Олимпийских играх — 2024: какие входят, сколько в программе Олимпиады, полный список и расписание

Все виды спорта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание
Юлия Сидорова
Виды спорта на летних Олимпийских играх — 2024
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Россияне, к сожалению, выступят лишь в пяти.

С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. В масштабных соревнованиях примут участие почти 10 тысяч спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов.

К сожалению, сборная России не будет представлена на Олимпиаде из-за санкций. Однако полтора десятка россиян приедут в Париж в качестве нейтральных атлетов. Нейтральными атлетами будут на Играх и белорусы.
В общей сложности во Франции будет разыграно 329 комплектов наград.

Собрали всё самое главное об Олимпиаде в Париже:
Главное об Олимпийских играх — 2024 в Париже: спортсмены из России, медали и расписание
Главное об Олимпийских играх — 2024 в Париже: спортсмены из России, медали и расписание

Какие новые виды спорта появились на Олимпиаде-2024?

На Олимпиаде-2024 будет всего один новый вид спорта – брейк-данс или брейкинг. Спортсмены разыграют два комплекта наград – в женских и мужских соревнованиях. Танцоры будут импровизировать под бит, а судьи будут оценивать, насколько технично, креативно и красиво они двигаются.

Появление брейк-данса на Олимпиаде – неоднозначное решение:
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На Олимпиадах теперь будут танцевать. Большой спорт становится посмешищем?

Сколько всего видов спорта на Олимпийских играх — 2024?

Единственного точного ответа на этот вопрос не существует.

Официальный сайт Олимпийских игр в Париже приводит список из 45 различных видов спорта, разделяя при этом все дисциплины велоспорта.

На сайте «Википедии» утверждается, что на Олимпиаде в Париже будет лишь 32 вида спорта. Но там, например, объединены художественная и спортивная гимнастика, а плавание, включая синхронное и на открытой воде, прыжки в воду и водное поло собраны в понятие «Водные виды спорта».

«Чемпионат» придерживается более привычной российскому болельщику классификации и выделяет 40 различных видов спорта на Играх-2024.

Полный список видов спорта на Олимпиаде-2024 в Париже

Вид спорта:Даты проведения соревнованийКоличество участниковКомплектов наградУчастие россиян
Академическая гребля27 июля – 3 августа50214Нет
Бадминтон27 июля – 5 августа1725Нет
Баскетбол27 июля – 11 августа2882Нет
Баскетбол 3×330 июля – 5 августа642Нет
Бокс27 июля – 10 августа24813Нет
Борьба5-11 августа28818Нет
Брейк-данс9-10 августа162Нет
Велоспорт27 июля – 11 августа51422Да
Водное поло27 июля – 11 августа1542Нет
Волейбол27 июля – 11 августа3122Нет
Гандбол25 июля – 11 августа3362Нет
Гольф1-10 августа1202Нет
Гребля на байдарках и каноэ27 июля – 10 августа23610Да
Гребной слалом27 июля – 5 августа826Нет
Дзюдо27 июля – 3 августа37215Нет
Конный спорт27 июля – 6 августа2006Нет
Лёгкая атлетика1-11 августа181048Нет
Настольный теннис27 июля – 10 августа1725Нет
Парусный спорт28 июля – 8 августа33010Нет
Плавание27 июля – 4 августа85235Да
Плавание на открытой воде8-9 августа442Нет
Пляжный волейбол27 июля – 10 августа962Нет
Прыжки в воду27 июля – 10 августа1368Нет
Регби-724-30 июля2882Нет
Сёрфинг27-31 июля482Нет
Синхронное плавание5-10 августа962Нет
Скалолазание5-10 августа684Нет
Скейтбординг27 июля – 7 августа884Нет
Современное пятиборье8-11 августа722Нет
Спортивная гимнастика27 июля – 10 августа19214Нет
Стрельба27 июля – 5 августа34015Нет
Стрельба из лука25 июля – 4 августа1285Нет
Теннис27 июля – 4 августа1725Да
Триатлон30 июля – 5 августа1103Нет
Тхэквондо7-10 августа1288Нет
Тяжёлая атлетика7-11 августа12010Нет
Фехтование27 июля – 4 августа21212Нет
Футбол24 июля – 9 августа5042Нет
Хоккей на траве27 июля – 9 августа2642Нет
Художественная гимнастика8-10 августа942Нет
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