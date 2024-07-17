Все виды спорта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание

- Какие новые виды спорта появились на Олимпиаде-2024?
- Сколько всего видов спорта на Олимпийских играх — 2024?
- Полный список видов спорта на Олимпиаде-2024 в Париже
С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. В масштабных соревнованиях примут участие почти 10 тысяч спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов.
К сожалению, сборная России не будет представлена на Олимпиаде из-за санкций. Однако полтора десятка россиян приедут в Париж в качестве нейтральных атлетов. Нейтральными атлетами будут на Играх и белорусы.
В общей сложности во Франции будет разыграно 329 комплектов наград.
Какие новые виды спорта появились на Олимпиаде-2024?
На Олимпиаде-2024 будет всего один новый вид спорта – брейк-данс или брейкинг. Спортсмены разыграют два комплекта наград – в женских и мужских соревнованиях. Танцоры будут импровизировать под бит, а судьи будут оценивать, насколько технично, креативно и красиво они двигаются.
Сколько всего видов спорта на Олимпийских играх — 2024?
Единственного точного ответа на этот вопрос не существует.
Официальный сайт Олимпийских игр в Париже приводит список из 45 различных видов спорта, разделяя при этом все дисциплины велоспорта.
На сайте «Википедии» утверждается, что на Олимпиаде в Париже будет лишь 32 вида спорта. Но там, например, объединены художественная и спортивная гимнастика, а плавание, включая синхронное и на открытой воде, прыжки в воду и водное поло собраны в понятие «Водные виды спорта».
«Чемпионат» придерживается более привычной российскому болельщику классификации и выделяет 40 различных видов спорта на Играх-2024.
Полный список видов спорта на Олимпиаде-2024 в Париже
|Вид спорта:
|Даты проведения соревнований
|Количество участников
|Комплектов наград
|Участие россиян
|Академическая гребля
|27 июля – 3 августа
|502
|14
|Нет
|Бадминтон
|27 июля – 5 августа
|172
|5
|Нет
|Баскетбол
|27 июля – 11 августа
|288
|2
|Нет
|Баскетбол 3×3
|30 июля – 5 августа
|64
|2
|Нет
|Бокс
|27 июля – 10 августа
|248
|13
|Нет
|Борьба
|5-11 августа
|288
|18
|Нет
|Брейк-данс
|9-10 августа
|16
|2
|Нет
|Велоспорт
|27 июля – 11 августа
|514
|22
|Да
|Водное поло
|27 июля – 11 августа
|154
|2
|Нет
|Волейбол
|27 июля – 11 августа
|312
|2
|Нет
|Гандбол
|25 июля – 11 августа
|336
|2
|Нет
|Гольф
|1-10 августа
|120
|2
|Нет
|Гребля на байдарках и каноэ
|27 июля – 10 августа
|236
|10
|Да
|Гребной слалом
|27 июля – 5 августа
|82
|6
|Нет
|Дзюдо
|27 июля – 3 августа
|372
|15
|Нет
|Конный спорт
|27 июля – 6 августа
|200
|6
|Нет
|Лёгкая атлетика
|1-11 августа
|1810
|48
|Нет
|Настольный теннис
|27 июля – 10 августа
|172
|5
|Нет
|Парусный спорт
|28 июля – 8 августа
|330
|10
|Нет
|Плавание
|27 июля – 4 августа
|852
|35
|Да
|Плавание на открытой воде
|8-9 августа
|44
|2
|Нет
|Пляжный волейбол
|27 июля – 10 августа
|96
|2
|Нет
|Прыжки в воду
|27 июля – 10 августа
|136
|8
|Нет
|Регби-7
|24-30 июля
|288
|2
|Нет
|Сёрфинг
|27-31 июля
|48
|2
|Нет
|Синхронное плавание
|5-10 августа
|96
|2
|Нет
|Скалолазание
|5-10 августа
|68
|4
|Нет
|Скейтбординг
|27 июля – 7 августа
|88
|4
|Нет
|Современное пятиборье
|8-11 августа
|72
|2
|Нет
|Спортивная гимнастика
|27 июля – 10 августа
|192
|14
|Нет
|Стрельба
|27 июля – 5 августа
|340
|15
|Нет
|Стрельба из лука
|25 июля – 4 августа
|128
|5
|Нет
|Теннис
|27 июля – 4 августа
|172
|5
|Да
|Триатлон
|30 июля – 5 августа
|110
|3
|Нет
|Тхэквондо
|7-10 августа
|128
|8
|Нет
|Тяжёлая атлетика
|7-11 августа
|120
|10
|Нет
|Фехтование
|27 июля – 4 августа
|212
|12
|Нет
|Футбол
|24 июля – 9 августа
|504
|2
|Нет
|Хоккей на траве
|27 июля – 9 августа
|264
|2
|Нет
|Художественная гимнастика
|8-10 августа
|94
|2
|Нет