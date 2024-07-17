Россияне, к сожалению, выступят лишь в пяти.

Все виды спорта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание

С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. В масштабных соревнованиях примут участие почти 10 тысяч спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов.

К сожалению, сборная России не будет представлена на Олимпиаде из-за санкций. Однако полтора десятка россиян приедут в Париж в качестве нейтральных атлетов. Нейтральными атлетами будут на Играх и белорусы.

В общей сложности во Франции будет разыграно 329 комплектов наград.

Какие новые виды спорта появились на Олимпиаде-2024?

На Олимпиаде-2024 будет всего один новый вид спорта – брейк-данс или брейкинг. Спортсмены разыграют два комплекта наград – в женских и мужских соревнованиях. Танцоры будут импровизировать под бит, а судьи будут оценивать, насколько технично, креативно и красиво они двигаются.

Сколько всего видов спорта на Олимпийских играх — 2024?

Единственного точного ответа на этот вопрос не существует.

Официальный сайт Олимпийских игр в Париже приводит список из 45 различных видов спорта, разделяя при этом все дисциплины велоспорта.

На сайте «Википедии» утверждается, что на Олимпиаде в Париже будет лишь 32 вида спорта. Но там, например, объединены художественная и спортивная гимнастика, а плавание, включая синхронное и на открытой воде, прыжки в воду и водное поло собраны в понятие «Водные виды спорта».

«Чемпионат» придерживается более привычной российскому болельщику классификации и выделяет 40 различных видов спорта на Играх-2024.

Полный список видов спорта на Олимпиаде-2024 в Париже