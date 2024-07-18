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Олимпийская чемпионка Джейд Джонс отказалась сдавать допинг-тест – почему её пустили на Олимпиаду-2024?

Невменяемая. Британская чемпионка придумала самую крутую отмазку в истории антидопинга
Андрей Шитихин
Джейд Джонс отказалась сдавать допинг-тест
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Джейд Джонс не сдала допинг-тест, потому что… ничего не понимала и не осознавала. И это оказалось уважительной причиной!

Каких только чудес не увидишь в мире спорта.

На днях выяснилось, что справка от психиатра спасла двукратную олимпийскую чемпионку в тхэквондо британку Джейд Джонс от длительной дисквалификации. Она отказалась сдавать допинг-тест и отправила куда подальше инспектора допинг-контроля, но была оправдана.

А всё потому, что два «независимых» психиатра подтвердили, что в момент отказа от сдачи теста Джонс могла вести себя неадекватно и вообще была невменяемой из-за обезвоживания в результате весогонки.

Суть истории проста. Джонс грубо нарушила правила, отказавшись сдавать допинг-пробу и подписав соответствующий документ об отказе. Это в любом случае временное отстранение, расследование и наказание.

Вот если бы она провела в обществе инспектора всё время, пока не сдала пробу, как ей и было предложено, никакого нарушения не было бы зафиксировано. Но британская чемпионка решила иначе.

Джонс место на специальной Олимпиаде. Там бы никого не проверяли:
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Однако затем Джонс просветили, что это не просто «флажок», и начался процесс поиска объяснений тому, что она сделала. Вечером того же дня она сдала пробу, которая в итоге оказалась чистой. Отказ же был объяснён тем, что спортсменка находилась в невменяемом состоянии, поскольку находилась в процессе весогонки, два дня ничего не ела и не пила.

Психиатр, к услугам которого прибегла спортсменка, написал соответствующий документ – да, такое поведение вполне могло быть, ничего не осознавала и так далее. Британское антидопинговое агентство запросило экспертное заключение у другого психиатра и, получив подтверждение, с радостью вынесло вердикт – невиновна. Нужно понять и простить, как говорится.

Это нелепо, но очень эффективно, ведь выводы психиатра почти невозможно оспорить. Особенно если они такие удобные. Возможно, это самая крутая отмазка в истории нарушений антидопинговых правил. Работе юристов, которые продумали всю схему, можно только поаплодировать.

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Но британцам теперь лучше помолчать, когда они соберутся в очередной раз вспомнить дело китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио с положительными допинг-тестами, однако полностью оправданных.

Джонс едет в Париж на свою четвёртую Олимпиаду за третьим золотом. В Лондоне и Рио-де-Жанейро она выигрывала в категории до 57 кг, а в Токио проиграла представительнице команды беженцев. Российских же тхэквондистов на ОИ-2024 нет. У них справок от психиатров не оказалось.

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