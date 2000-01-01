Все российские участники Олимпиады-2024: полный список

Все российские участники Олимпиады-2024
26 июля в Париже стартует главное событие четырёхлетия — летние Олимпийские игры. На турнире выступят 15 россиян. Давайте познакомимся с нашими атлетами.
Статус россиян
Из-за санкций на Олимпиаде сборной России не будет. Наши спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Они будут в одной команде с белорусами в команде «Нейтральных индивидуальных атлетов» (AIN).
Даниил Медведев (теннис)
Победитель US Open — 2021 выступит на Олимпиаде в одиночном и парном разряде с Романом Сафиуллиным. Возможно, Медведев сыграет и в миксте — с Миррой Андреевой. Финалы соревнований 2, 3 и 4 августа.
Павел Котов (теннис)
60-я ракетка мира сыграет в одиночном разряде на Играх. Медали будут разыграны 4 августа.
Роман Сафиуллин (теннис)
67-я ракетка мира выступит на ОИ в одиночном и парном разряде с Медведевым. Решающие матчи пройдут 3 и 4 августа.
Мирра Андреева (теннис)
31-я ракетка мира сыграет в одиночном и парном разряде с Дианой Шнайдер. Возможно, Андреева сыграет в миксте с Медведевым. Финалы соревнований запланированы на 2, 3 и 4 августа.
Екатерина Александрова (теннис)
27-я ракетка мира выступит в одиночном и парном разряде с Еленой Весниной. Решающие матчи состоятся 3 и 4 августа.
Диана Шнайдер (теннис)
28-я ракетка мира будет участвовать в соревнованиях в одиночном и парном разряде с Андреевой. Медали в этих дисциплинах разыграют 3 и 4 августа.
Елена Веснина (теннис)
Олимпийская чемпионка сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой. Решающий матч состоится 4 августа.
Тамара Дронова (велоспорт)
Многократная чемпионка России на шоссе выступит в индивидуальной и групповой гонках. Соревнования пройдут 27 июля и 4 августа.
Алёна Иванченко (велоспорт)
Чемпионка мира среди юниоров на шоссе на Олимпиаде планирует принять участие в индивидуальной и групповой гонках. Они состоятся 27 июля и 4 августа.
Глеб Сырица (велоспорт)
Победитель Сиркуито дель Порто выступит на Играх в индивидуальной и групповой гонках. Соревнования запланированы на 27 июля и 3 августа.
Алексей Коровашков (гребля на байдарках и каноэ)
Бронзовый призёр ОИ-2012 будет состязаться в каноэ-двойке с Захаром Петровым и в каноэ-одиночке в гребном спринте. Медали будут разыграны 8 и 9 августа.
Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ)
Победитель этапов Кубка мира выступит в каноэ-двойке с Алексеем Коровашковым и в каноэ-одиночке в гребном спринте. Решающие заплывы пройдут 8 и 9 августа.
Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ)
Пятикратный серебряный призёр ЧМ выступит в каноэ-одиночке в гребном спринте. Медали будут разыграны 10 августа.
Евгений Сомов (плавание)
Двукратный чемпион Европы среди юниоров планирует принять участие в заплыве на 100 м брассом. Финал соревнований пройдёт 28 июля.
Анжела Бладцева (прыжки на батуте)
Обладательница Кубка мира в соревнованиях по прыжкам на батуте. Финал состоится 2 августа.
Все российские участники Олимпиады-2024: полный список
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