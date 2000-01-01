Олимпийский огонь в Париже-2024
26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры. Одним из главных событий церемонии открытия станет завершение эстафеты олимпийского огня. Как она проходит во Франции?
Олимпийский факел
Дизайнер Матье Леаннер заложил в факел три важных мысли: равенство, вода и мир. Равенство выражается в симметричной форме факела и говорит об идентичности олимпийцев и паралимпийцев, паритете женщин и мужчин.
Символы
Вода — важный элемент жизни Франции. Её на факеле символизирует нижняя волнистая часть. Мир — само пламя, отображающее олимпийское перемирие, а также спокойные линии факела.
Традиции
Эстафета олимпийского огня стартовала 26 апреля в Греции, а 8 мая прибыла во Францию. Завершится всё 26 июня на церемонии открытия Игр.
Разнообразие
Французы сделали упор на инклюзивность, поэтому факел понесут люди с разными физическими возможностями, взглядами, представители разных возрастов, профессий и национальностей. Всего будет 11 тысяч факелоносцев.
Знаменитости
Из известных личностей были Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Флоран Маноду, Блез Матюиди, Женя Гребенников, Эйлин Гу, Жо-Вильфрид Цонга, Шарль Леклер, Венсан Же, Анаис Бескон, Меган Рапино, Холли Берри и Джин из BTS.
Огромный путь
Во время эстафеты будет посещено 400 городов и пройдено более 12 тысяч километров по территории Франции. Также огонь побывает в шести отдалённых частях страны: в Гваделупе, Французской Гвиане, Мартинике, Французской Полинезии, Новой Каледонии и острове Реюньон.
Культовые места
Эстафета прошла через знаковые места для истории, спорта и культуры Франции. Огонь побывал в Версальском дворце, пещере Ласко, на пляже в Нормандии, корте «Ролан Гаррос», Елисейских полях, в Каннах и других местах.
Дух спорта
В каждом городе эстафета была посвящена представителям разных видов спорта, которые и были основными героями забега.
Олимпийский огонь в Париже-2024. Что интересного придумали французы?
Читайте также
Все российские участники Олимпиады-2024
Как выглядит логотип Олимпиады-2024?
10 российских звёзд, которых не будет на ОИ-2024
Монголия представила колоритную форму на Олимпиаду
Участники мужского турнира по волейболу на ОИ-2024
Заявления Путина о мировом спорте
Как выглядят медали Олимпиады-2024?
Талисманы ОИ — в числе худших маскотов в истории
Аналитики назвали тройку лидеров ОИ-2024
Итоги 2023 года. Главные спортивные события
Жёсткие условия допуска россиян на Олимпиаду-2024
Где пройдут Олимпиады в 2030, 2034 и 2038 годах
В России восстановят мозаику об Олимпиаде-1980
Россия мимо Парижа? Отвечает босс World Athletics
Как выглядит олимпийский факел Игр-2024 в Париже
Громкие заявления Баха об отстранении России