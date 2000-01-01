Олимпийский огонь в Париже-2024. Что интересного придумали французы?

Огромный путь

Во время эстафеты будет посещено 400 городов и пройдено более 12 тысяч километров по территории Франции. Также огонь побывает в шести отдалённых частях страны: в Гваделупе, Французской Гвиане, Мартинике, Французской Полинезии, Новой Каледонии и острове Реюньон.