7 самых высокооплачиваемых баскетболистов на Олимпиаде

7 самых высокооплачиваемых баскетболистов на ОИ

Уже 26 июля стартуют Олимпийские игры в Париже. В преддверии Игр BasketNews составил список самых высокооплачиваемых баскетболистов на ОИ. Кто вошёл в топ-7?