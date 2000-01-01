7 самых высокооплачиваемых баскетболистов на ОИ
Уже 26 июля стартуют Олимпийские игры в Париже. В преддверии Игр BasketNews составил список самых высокооплачиваемых баскетболистов на ОИ. Кто вошёл в топ-7?
7-е место — Леброн Джеймс
Форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» заработает $ 48,7 млн.
6-е место — Яннис Адетокунбо
Форвард сборной Греции и «Милуоки Бакс» получит в следующем сезоне $ 48,8 млн.
5-е место — Девин Букер
Зарплата атакующего защитника сборной США и «Финикс Санз» составит $ 49,2 млн.
4-е место — Кевин Дюрант
Форвард сборной США и «Финикс Санз» заработает $ 49,9 млн.
2-3-е место — Никола Йокич
Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» получит в следующем сезоне $ 51,4 млн.
2-3-е место — Джоэл Эмбиид
Зарплата центрового сборной США и «Филадельфии Сиксерс» — $ 51,4 млн.
1-е место — Стефен Карри
Разыгрывающий защитник сборной США и «Голден Стэйт Уорриорз» заработает $ 55,7 млн.
7 самых высокооплачиваемых баскетболистов на Олимпиаде
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