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Церемония открытия Олимпиады-1980 в Москве: как это было

Ваш уникальный шанс побывать на церемонии открытия Олимпиады-80. Вспоминаем, как это было
Михаил Чесалин
Церемония открытия Олимпиады-80 в Москве
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Передаём эмоции от пришествия Мишки на Игры в Москву в формате «минута в минуту». Возвращаемся в 19 июля 1980 года!

Ровно 44 года тому назад в столице нашей страны был дан старт Олимпиаде. Этот турнир, да и вообще начало 80-х, до сих пор вспоминается многими с чувством светлой ностальгии, которая передаётся даже тем, кто был рождён много лет спустя после тех Игр.

Мы решили вспомнить, как это было, и попытаться передать вам эмоции и ощущения, которые испытывали зрители Олимпиады-1980.

Про организацию всего грандиозного турнира в Москве Евгений Стычкин снял сериал «Игры». А мы решили сосредоточиться на самом ярком событии той Олимпиады и поминутно воспроизвести церемонию открытия Игр. Мы делаем это так, будто прямо сейчас в «Лужниках»… ой, простите, на Центральном стадионе им. Ленина зрители знакомятся с олимпийским Мишкой.

Присоединяйтесь к нашей передаче прямо из 1980 года – начнём в 15 часов.

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Live Михаил Чесалин

Здравствуйте, товарищи! Говорит Москва.

Настраивайте приёмники в своих смартфонах на нужную волну, ведь сегодня, 19 июля 1980 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоится торжественное открытие Игр XXII Олимпиады! Оставайтесь с нами, мы расскажем всё о церемонии и покажем вам самые красивые кадры.

Официальная программа церемонии начнётся в 15:30. Не опаздывайте!

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