Какой бюджет у Олимпиады в Париже-2024?
26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Олимпиаду-2024 уже называют самой бюджетной в XXI веке. Сколько денег потратили французы на Игры?
Сложная ситуация
Изначально предполагалось, что бюджет Олимпиады составит € 6,2 млрд. Однако со временем из-за инфляции, энергетического кризиса и усиления мер безопасности эта сумма выросла до € 8,399 млрд.
Внушительные суммы
€ 4,38 млрд на Игры выделил Оргкомитет ОИ в Париже, € 1,2 млрд выплатил МОК (€ 750 млн — телеправа, € 450 млн — партнёрство), € 1,397 млрд было получено от продажи билетов (€ 1,1 млрд), лицензирования (€ 127 млн) и гостиничного бизнеса (€ 170 млн).
Коммерческие Игры
Официальные партнёры Игр дали на турнир € 1,226 млрд, а ещё € 193 млн были заработаны с других статей доходов. По данным МОК, Олимпиада в Париже на 100% проспонсирована коммерческими организациями.
Паралимпиада
А вот за Паралимпийские игры пришлось заплатить самой Франции, так как турнир не особо интересовал спонсоров.
Дешёвая Олимпиада
ОИ-2024 — самые бюджетные Игры в XXI веке ($ 9,1 млрд). За последние 25 лет дешевле была лишь Олимпиада в Сиднее в 2000 году, которая обошлась в $ 4,3 млрд. Все остальные Игры стоили больше $ 10 млрд. Например, ОИ-2020 обошлись японцам в $ 15,5 млрд.
Экология
Такая экономия вызвана тем, что французы решили провести самые низкоуглеродные Игры в истории. Для ОИ было построено лишь три новых и 11 временных объектов. Все остальные 25 зданий были отремонтированы к Олимпиаде.
Олимпиада в Париже — самая бюджетная в XXI веке. Сколько потратили французы?
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