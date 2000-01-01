Олимпиада в Париже — самая бюджетная в XXI веке. Сколько потратили французы?

Дешёвая Олимпиада

ОИ-2024 — самые бюджетные Игры в XXI веке ($ 9,1 млрд). За последние 25 лет дешевле была лишь Олимпиада в Сиднее в 2000 году, которая обошлась в $ 4,3 млрд. Все остальные Игры стоили больше $ 10 млрд. Например, ОИ-2020 обошлись японцам в $ 15,5 млрд.