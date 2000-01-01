Самые титулованные олимпийские чемпионы
В Париже стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. С момента первых Игр в 1989 году множество спортсменов становились олимпийскими чемпионами. Как выглядит пятёрка самых титулованных?
Карл Льюис (лёгкая атлетика)
Американец девять раз становился олимпийским чемпионом: пять раз в спринтерских дистанциях и три раза – в прыжках в длину. Льюис побеждал на Играх с 1984 по 1996 год.
Марк Спитц (плавание)
Американец завоевал девять золотых медалей на ОИ: две в заплывах баттерфляем и семь – в заплывах вольным стилем. Спитц побеждал на ОИ-1968 и ОИ-1972.
Пааво Нурми (лёгкая атлетика)
Финский бегун на средние и дальние дистанции взял девять золотых медалей на Олимпиаде. Нурми становился чемпионом в 1920, 1924 и 1928 годах.
Лариса Латынина (спортивная гимнастика)
Советская гимнастка — самая титулованная спортсменка в истории Игр. У Латыниной девять золотых медалей, завоёванных на Олимпиадах в 1956, 1960 и 1964 годах.
Майкл Фелпс (плавание)
Американец завоевал рекордные 23 золотые медали на Олимпиадах. Фелпс побеждал на Играх в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.
Самые титулованные олимпийские чемпионы
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