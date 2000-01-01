Самые титулованные чемпионы Олимпийских игр из России и СССР

Самые титулованные российские чемпионы Олимпиады
26 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. За всю историю существования турнира атлеты из России и СССР много раз становились олимпийскими чемпионами. Вот самые титулованные атлеты из нашей страны.
Наталья Ищенко (синхронное плавание)
На счету россиянки пять золотых медалей Олимпиады. Ищенко становилась чемпионкой в группе на ОИ-2008, в группе и дуэте на ОИ-2012 и ОИ-2016.
Анастасия Давыдова (синхронное плавание)
Россиянка — пятикратная олимпийская чемпионка. Давыдова побеждала в группе и дуэте на ОИ-2004 и ОИ-2008, а также в группе на ОИ-2012.
Нелли Ким (спортивная гимнастика)
Советская спортсменка взяла пять золотых медалей на ОИ. Ким была лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, командном многоборье на Олимпиаде-1976 и в вольных и опорном прыжке на Олимпиаде-1980.
Полина Астахова (спортивная гимнастика)
На счету советской гимнастки пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали Олимпиады. Астахова побеждала в командном многоборье на ОИ-1956, в командном многоборье и на брусьях на ОИ-1960 и ОИ-1964.
Светлана Ромашина (синхронное плавание)
Россиянка — семикратная олимпийская чемпионка. Ромашина брала золото в группе на ОИ-2008, в группе и дуэте на ОИ-2012, ОИ-2016 и ОИ-2020.
Виктор Чукарин (спортивная гимнастика)
Советский гимнаст завоевал на Олимпиаде семь золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чукарин побеждал в командном и личном многоборье на ОИ-1952 и ОИ-1956, на коне, в опорном прыжке на ОИ-1952 и на брусьях на ОИ-1956.
Борис Шахлин (спортивная гимнастика)
На счету советского гимнаста семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпиады. Шахлин брал золото в командном многоборье и на коне на ОИ-1956 и ОИ-1960, на брусьях и в опорном прыжке на ОИ-1960 и на перекладине на ОИ-1964.
Николай Андрианов (спортивная гимнастика)
Советский гимнаст взял семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали на ОИ. Андрианов побеждал в вольных на ОИ-1972 и ОИ-1976, в многоборье, опорном прыжке и на кольцах на ОИ-1976, в командном многоборье и опорном прыжке на ОИ-1980.
Лариса Латынина (спортивная гимнастика)
Советская спортсменка завоевала девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Латынина побеждала в командном многоборье и вольных на ОИ-1956, ОИ-1960 и ОИ-1964, в личном многоборье на ОИ-1956 и ОИ-1960, в опорном прыжке на ОИ-1956.
Самые титулованные чемпионы Олимпийских игр из России и СССР
Читайте также
Самые титулованные олимпийские чемпионы
Какой бюджет у Олимпиады в Париже-2024?
7 самых высокооплачиваемых баскетболистов на ОИ
Олимпийский огонь в Париже-2024
Все российские участники Олимпиады-2024
Как выглядит логотип Олимпиады-2024?
10 российских звёзд, которых не будет на ОИ-2024
Монголия представила колоритную форму на Олимпиаду
Участники мужского турнира по волейболу на ОИ-2024
Заявления Путина о мировом спорте
Как выглядят медали Олимпиады-2024?
Талисманы ОИ — в числе худших маскотов в истории
Аналитики назвали тройку лидеров ОИ-2024
Итоги 2023 года. Главные спортивные события
Жёсткие условия допуска россиян на Олимпиаду-2024
Где пройдут Олимпиады в 2030, 2034 и 2038 годах