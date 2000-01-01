Самые титулованные чемпионы Олимпийских игр из России и СССР

Борис Шахлин (спортивная гимнастика)

На счету советского гимнаста семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпиады. Шахлин брал золото в командном многоборье и на коне на ОИ-1956 и ОИ-1960, на брусьях и в опорном прыжке на ОИ-1960 и на перекладине на ОИ-1964.