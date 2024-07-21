Спортивные объекты расположены по всей Франции, а сёрфингисты вообще отправятся на остров, затерянный в Тихом океане!

Думаете, что вся Олимпиада-2024 пройдёт в Париже? Очень сильно заблуждаетесь!

С 26 июля по 11 августа Франция будет принимать XXXIII летние Олимпийские игры. Для проведения соревнований готовы 35 спортивных объектов: 13 из них находятся в Париже, 12 – в пригороде столицы, 10 – в других городах.

При этом спортивная инфраструктура Франции за время подготовки к главному старту четырёхлетия практически не изменилась. Организаторы построили к Играм только три здания, которые будут функционировать и после Олимпиады, а также создали искусственный холм для маунтинбайка.

Пять объектов – временные и будут демонтированы после завершения всех соревнований. В отдельную группу можно выделить разборные сооружения, установленные на территории исторических памятников Франции.

Ещё 20 спортивных площадок – слегка модернизированные, но ранее уже действовавшие объекты спортивной инфраструктуры страны.

Объекты в Париже

В сердце Франции специально для Игр возвели лишь одно монументальное здание – арену «Ла-Шапель». После Олимпиады, во время которой комплекс примет соревнования по бадминтону и художественной гимнастике, он станет домашней площадкой для баскетбольного клуба «Париж».

В столице возвели сразу несколько временных площадок: арена «Марсово поле» (борьба, дзюдо), стадион у Эйфелевой башни (пляжный волейбол), площадь Трокадеро (лёгкая атлетика, шоссейный велоспорт).

Стадион у Эйфелевой башни Фото: Hector Vivas/Getty Images

Три парижских стадиона будут использованы по привычному назначению. На «Ролан Гаррос» пройдёт турнир по теннису, а ещё к нему добавится бокс. Арена «Берси» примет финалы баскетбольного турнира и соревнования по спортивной гимнастике. Часть выставочного центра Порт-де-Версаль реконструировали специально к Олимпиаде – на арене «Париж-Юг» пройдут турниры по волейболу, тяжёлой атлетике, гандболу и настольному теннису.

Отдельно выделим объекты на территории исторических памятников:

– Отель для инвалидов – это архитектурный памятник, включающий в себя целый комплекс зданий: больницу, учреждение для проживания ветеранов, музеи, собор и военный некрополь. Здесь же располагается гробница Наполеона Бонапарта. Здание построено при Людовике XIV в 1687 году как военный госпиталь и дом престарелых для ветеранов войны. Эспланада или сад, расположенный у подножия действующего памятника, станет местом проведения турнира по стрельбе из лука. Территория будет задействована и для проведения легкоатлетического марафона и шоссейных велогонок.

Отель для инвалидов — это архитектурный памятник Фото: Matthias Hangst/Getty Images

– Площадь Согласия. Одна из самых больших и красивых площадей Франции имеет непростую историю. Во время Великой французской революции она стала местом множества публичных казней. Сейчас же на излюбленном месте прогулок парижан установят временные объекты, на которых пройдут турниры по баскетболу 3х3, брейк-дансу, BMX-фристайлу и скейтбордингу.

– Мост Александра III, соединяющий два берега Сены, был открыт в 1900 году накануне Всемирной выставки и является памятником истории и архитектуры. Специально для проведения Игр возле моста будут установлены временные трибуны, чтобы зрители смогли наблюдать за соревнованиями по триатлону, плаванию на открытой воде, а также за шоссейными велогонками. Здесь же на лодках проплывут спортсмены во время открытия Олимпиады.

Мост Александра II Фото: olympics.com

– Отель-де-Виль, основанный в 1357 году, был сожжён при Парижской коммуне в 1871 году, но восстановлен уже в конце XIX века. Площадь возле исторического здания, где все годы существования заседает городская мэрия, станет отправной точкой самого знакового забега Игр – марафона.

– Большой дворец, или «Гран-Пале», построенный для Всемирной выставки в 1900 году, отнесён к историческим памятникам Франции. Объект используется для проведения культурных и спортивных мероприятий. В 2010 году дворец уже принимал чемпионат мира по фехтованию. В 2024-м «Гран-Пале» вновь станет центром притяжения фехтовальщиков, а также тхэквондистов.

Большой дворец, или «Гран-Пале» Фото: Maja Hitij/Getty Images

Объекты в окрестностях столицы

В окрестностях Парижа подготовительная работа кипела: специально для Олимпиады возвели две постоянные арены и холм для маунтинбайка.

Первым из всех объектов к Играм подготовили водный стадион «Вер-сюр-Марн», построенный в июне 2019-го (гребля на каноэ и байдарках, гребной слалом). В 2024 году распахнул свои двери олимпийский «Водный центр» (синхронное плавание, прыжки в воду, квалификационный этап водного поло). Специально к Играм на месте карьеров и свалок был создали холм Эланкур. Во время Олимпиады он примет соревнования по маунтинбайку.

Водный стадион «Вер-сюр-Марн» Фото: Alex Davidson/Getty Images

К временным объектам, расположенным в пригородах столицы, относятся: арена «Париж-Север» (современное пятиборье, бокс – предварительный этап), скалодром «Ле-Бурже» (спортивное скалолазание).

Будут задействованы и существовавшие ранее, но модернизированные объекты: Национальный гольф-центр (гольф), арена «Пари-ла-Дефанс» (плавание, водное поло), стадион «Стад де Франс» (лёгкая атлетика, регби-7), стадион «Ив дю Мануар» (хоккей на траве), национальный велодром «Сен-Кантен-ан-Ивелин» (трековые велогонки), стадион BMX (BMX-мотокросс).

«Стад де Франс» Фото: Maja Hitij/Getty Images

В пригородах Парижа соревнования примет только одно историческое место:

– Версальский дворец – первый французский объект, включённый в список наследия ЮНЕСКО в 1979 году. В XVII веке он стал эпицентром французской королевской власти, а в XIX веке приобрёл статус национального музея.

Во время Олимпиады на временной арене в самом центре Версальского сада пройдут соревнования по конному спорту и современному пятиборью.

Версальский дворец Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Объекты в других городах Франции

За пределами Парижа и его окрестностей организаторы приняли решение использовать исключительно готовые спортивные объекты.

Мужской и женские футбольные турниры примут уже давно функционирующие футбольные стадионы, среди них: «Матмют Атлантик» (Бордо), «Божуар-Луи Фонтено» (Нант), «Парк Олимпик Лион» (Лион), «Жоффруа-Гишар» (Сент-Этьен), «Альянц Ривьера» (Ницца), «Оранж Велодром» (Марсель) и «Парк-де-Пренс» в Париже.

Известный стрелковый центр в Шатору примет турниры по стрельбе, в Марсельской гавани пройдут соревнования по парусному спорту, а на стадионе «Пьера Моруа» в Вильнёв-д’Аске – баскетбол и гандбол.

Стадион «Пьера Моруа» в Марселе Фото: Rob Carr/Getty Images

Особняком стоят соревнования по сёрфингу. Спортсмены в этой дисциплине поедут не во Францию, а в куда более тёплые края – в Теахупоо. Это посёлок на острове Таити, что во Французской Полинезии, затерянной далеко в Тихом океане. Это земля считается административной территорией Франции.