«Это нарушает права человека». В олимпийской сборной Франции скандал из-за хиджабов

«Игры, открытые для всех» – девиз Олимпийских игр в Париже. Вот только почему-то этот принцип уже не раз нарушался ещё до старта Олимпиады. И тут речь не только про российских спортсменов, которых по политическим причинам не допустили на Игры. Сборная Франции официально запретила своим спортсменкам выступать на ОИ в хиджабах. Что там с правами человека?

«Мы родились в стране, которая отвергает нас»

Во Франции в последние годы довольно сложные отношения между мусульманской диаспорой и правительством. Из-за ряда терактов радикальных исламистов у властей теперь есть предубеждения касательно всех последователей этой религии. И это при том, что в стране живёт множество мусульман: выходцев из бывших колоний или мигрантов.

С 2004 года во французских школах запрещено ношение явных символов религиозной принадлежности: это касается и христианских крестов, и еврейских кип, и мусульманских атрибутов, в том числе хиджабов и абайи. С 2010 года в стране действует закон о запрете на закрытие лица. Согласно его положениям, запрещено в общественных местах носить одежду, скрывающую его: маски, шлемы, балаклавы, никабы, паранджу, бурку и другое. Это не касается отдельных оговорëнных случаев, например, передвижения на мотоцикле в шлеме или ношения средств индивидуальной защиты в ковид.

В какой-то момент эти правила перекочевали и в спорт. Атлеты не могут явно выражать свою приверженность к какой-то религии. Если с христианами с нательными крестиками особых проблем не возникало, то мусульманкам в хиджабах просто запретили профессионально заниматься спортом.

И всё бы ничего, вот только большинство международных спортивных организаций не имеет таких правил. ФИФА с 2014 года разрешила играть футболисткам в хиджабах, FIBA приняла подобное решение по баскетболисткам в 2017 году. Прорывом в этом смысле послужила разработка специальных хиджабов, которые исключают риск удушения спортсменок.

Во Франции же причины запрета покрывающей одежды именно религиозные. К сожалению, от этого страдают многие молодые мусульманки.

«Очень грустно и унизительно видеть, что мы родились в стране, которая отвергает нас. Власти всегда были против того, чтобы мы выступали», – сказала 26-летняя баскетболистка Салимата Силла.

«Никто не должен навязывать женщине, что ей носить»

За год до старта Олимпиады представители сборной Франции напоминали о запрете на ношение хиджаба для своих спортсменок. Министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила, что на Играх будет поддерживаться «строгий секуляризм», ведь страна стремится к прогрессивной светскости.

Это сразу вызвало бурю негодования: правозащитники писали в МОК, устраивали акции протеста. Власти Франции раскритиковали даже в ООН.

«Никто не должен навязывать женщине то, что ей следует носить или не носить. В целом, по мнению Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, любое государство-участник конвенции, в данном случае Франция, обязано принять все соответствующие меры для изменения любых социальных или культурных моделей, основанных на идее неполноценности или превосходства обоих полов», – заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Мария Уртадо.

Всё дошло до того, что властям Франции пришлось оправдываться. Министр спорта объяснила, что решение принималось вместе с премьер-министром, а запрет не носит цели лишить кого-то прав. По её словам, французы просто стремятся выдержать нейтралитет и светскость.

«Мы чётко выразили премьер-министру нашу приверженность режиму строгого секуляризма. Секуляризм в этом случае подразумевает запрет любых форм прозелитизма (стремления обратить кого-то в свою веру. – Прим. «Чемпионата»)», — пояснила Амели Удеа-Кастера.

Успокаивать всех пришлось даже МОК. В организации напомнили, что решение Франции касается лишь представителей «трёхцветных».

«В Олимпийской деревне не будут действовать никакие ограничения на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения действуют правила, которые применяет конкретная международная федерация», – высказалась по поводу скандала член комиссии спортсменов МОК Астрид Якобсен.

«Мне не разрешают играть из-за дискриминации»

В правительстве Франции не приняли во внимание довод, что ношение хиджаба абсолютно не означает, что спортсменка хочет обратить кого-то в свою веру. Точно так же, как, например, футболист с крестиком на груди обычно не хочет обратить никого из зрителей в христианство.

В итоге запрет на хиджабы во Франции ударил не только по истово верующим мусульманкам, но и по женскому спорту в целом. Не все последовательницы ислама, конечно, покрывают голову, однако некоторые девушки просто лишаются шанса достичь профессионального успеха из-за своей религии.

Например, талантливая баскетболистка Диаба Конате теперь не может выступать за свою сборную. Когда спортсменка не придерживалась никакой религии, она успела стать серебряным призёром юношеской Олимпиады и юниорского чемпионата Европы. Но в ковид Диаба приняла ислам, с тех пор ей закрыт путь в сборную и на Олимпиаду-2024. К счастью, Конате выступает не в профессиональных лигах Франции, а играет в чемпионате NCAA. Иначе бы баскетболистке пришлось распрощаться со своей карьерой.

«Несмотря на мое желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики. Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что я не могу её представлять только из-за своей религии. Я твёрдо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье», – высказала сожаление Конате.

Определённо в вопросе ношения хиджабов спортсменками нужно знать меру. Здесь не должно быть крайностей. Пока во Франции запрещают хиджаб, в Иране обязывают его носить. Девушкам приходится подстраиваться под правила, чтобы добиться успеха в жизни. В итоге страдают и одни, и другие спортсменки. Выбирать, как одеваться, какую религию исповедовать, женщины должны сами, а не по чьей-то указке.

«Это разоблачает лицемерие МОК»

В преддверии Олимпиады история с запретом вновь стала темой для обсуждения. Правозащитная организация Amnesty International выступила с мощным заявлением, касающимся данной проблемы.

«Отстранение французских спортсменок, которые носят хиджаб, от выступления на Олимпийских играх нарушает международные законы о правах человека и разоблачает дискриминационное лицемерие Международного олимпийского комитета. Запрет французским спортсменкам соревноваться в спортивных хиджабах на Олимпийских и Паралимпийских играх – это насмешка над заявлением, что Париж-2024 – первые Олимпийские игры с гендерным равенством. Он обнажает расистскую гендерную дискриминацию, которая лежит в основе доступа к спорту во Франции», – заявила представительница организации Анна Блюс.

И представитель организации во многом права. Действительно, как можно говорить о равенстве, об «Играх, открытых для всех», если атлеты не могут выступать на турнире из-за неспортивных причин. Пока мусульманки из других стран будут спокойно соревноваться в хиджабах, француженкам, исповедующим ислам и покрывающим голову, придётся следить за турниром из дома. Право на исповедование религии – абсолютно такое же неотъемлемое, как и право на жизнь. Но, кажется, во Франции об этом забыли.