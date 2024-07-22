Российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже — кто они и на что способны?

Сборная России на Олимпиаде-2024 не выступит. Даже «нейтральных спортсменов из России» под флагом Олимпийского комитета России, как в Пекине-2022, тоже не будет. Но выступят 15 спортсменов с российским паспортом, которые получили нейтральный статус.

Кто эти спортсмены, когда состоятся медальные события с их возможным участием и какие ограничения накладывает нейтральный статус?

Что значит «нейтральные спортсмены»?

Обладатели российских паспортов будут выступать под аббревиатурой AIN (athlete individual neutral). С этой аббревиатурой на нейтральной форме, которую им выдаст МОК, спортсмены и будут неразлучны в Париже. Она будет и на флаге, и музыка вместо гимна для нейтралов особенная написана. Главное условие – никаких, абсолютно никаких ассоциаций с родной страной. Иначе последуют мгновенное лишение аккредитации и пинок под зад.

Теперь отдельно расскажем про каждого спортсмена из России.

Анжела Бладцева — прыжки на батуте

Неожиданно главная медальная надежда команды нейтралов с российскими паспортами на Олимпиаде. 19-летняя Бладцева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира и с ходу стала его победительницей. На международных стартах в нынешнем сезоне в её активе есть феноменальная оценка за 57 баллов.

2 августа состоится сначала квалификация, а затем и женский финал. Начало медальных прыжков – в 14:50 по московскому времени.

Алёна Иванченко — велоспорт, шоссе

Иванченко была чемпионкой мира среди юниоров в 2021 году в разделке, и в том же году выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате Европы. Но на взрослом уровне в велошоссе у неё практически нет результатов, которые как-то выделяли бы спортсменку на фоне соперниц. В Париже она выступит в групповой гонке и разделке, но шансов на медали у неё нет.

Женская разделка состоится 27 июля и начнётся в 15:30 по московскому времени, групповая женская гонка стартует 4 августа в 15.00.

Алёна Иванченко на переднем плане Фото: РИА Новости

Тамара Дронова — велоспорт, шоссе

Опытная Дронова – сильнейшая шоссейница России последних лет. Но на мировом уровне её результаты довольно скромные. Шансов на медали в Париже, где она планирует выступить в двух дисциплинах, у неё нет.

Женская разделка состоится 27 июля и начнётся в 15:30 по московскому времени, групповая женская гонка стартует 4 августа в 15.00.

Глеб Сырица — велоспорт, шоссе

Сильнейший шоссейник России Александр Власов получил приглашение, однако отказался от участия в Олимпиаде. Но даже если бы и согласился, из-за перелома голеностопа, полученного недавно на «Тур де Франс», выступить бы всё равно не смог. Сырица заменил Власова в последний момент. В рейтинге Международной федерации велоспорта он не входит даже в 400 лучших, так что о шансах на медали даже говорить не стоит.

В Париже Сырица примет участие в разделке (старт 27 июля в 17:34), а также в групповой гонке, старт которой запланирован 3 августа на 12:00.

Глеб Сырица Фото: РИА Новости

Евгений Сомов — плавание

Сомов живёт и тренируется в США, там же весной нынешнего года побил рекорд России на стометровке брассом, но Всероссийская федерация плавания отказалась его регистрировать. Тем не менее в рейтинге World Aquatics результат Евгения учтён: быстрее него олимпийскую дистанцию 100 м брассом плыли только три человека. Так что у него все шансы побороться за награду в Париже. Сомов поплывёт на Олимпиаде только эту дистанцию.

Медали на стометровке брассом будут разыграны 28 июля в 22.54.

Олеся Ромасенко — гребля на байдарках и каноэ

Сильнейшая российская каноистка последних 10 лет выступит в одиночке на дистанции 200 м. Ромасенко попала в Париж в последний момент из-за дисквалификации польской гребчихи Дороты Боровской, которая должна была выступать и в одиночке, и в двойке на 500 м. По сути, целенаправленной подготовки к Олимпиаде у Олеси не было. И шансов на медаль – практически нет. Даже попадание в финал, как было в Токио, будет успехом.

Если Ромасенко пробьётся в решающий заезд, то следить за её сражением с сильнейшими соперницами можно будет 10 августа в 14.50.

Олеся Ромасенко Фото: РИА Новости

Алексей Коровашков — гребля на байдарках и каноэ

Опытнейший Коровашков своих главных достижений в карьере, в том числе и бронзовой медали Олимпийских игр, добился в двойке, но это было уже довольно давно. В Париже он также выступит в каноэ-двойке на дистанции 500 м с Захаром Петровым. Ранее эти спортсмены были в разных экипажах. Также Коровашков заявлен и в одиночке на дистанции 1000 м.

Шансов на медали у Алексея в одиночке практически нет, а в паре всё будет зависеть от того, насколько спортсмены успели стать командой.

Финальный заезд в каноэ-двойке состоится 8 августа в 14:30.

Захар Петров — гребля на байдарках и каноэ

Для Петрова Олимпиада в Париже станет первой в карьере. Молодой российский каноист отлично зарекомендовал себя на юниорском уровне, но и среди взрослых может не затеряться. Его сильная сторона – каноэ-одиночка, но на Играх-2024 он выступит и в двойке с Алексеем Коровашковым. Расписание у Захара очень сложное, поскольку заплывы в двойке и одиночке будут проходить каждый день, а отборочных стадий – несколько.

Финальный заезд в мужском каноэ-одиночке состоится 9 августа в 14.50. А финальный заезд в каноэ-двойке состоится 8 августа в 14.30.

Алексей Коровашков Фото: РИА Новости

Даниил Медведев — теннис

Сильнейший теннисист из России не считает грунтовое покрытие коронным. Хотя в 2023-м Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, рассчитывать на то, что Медведев доберётся до медали в одиночном разряде, крайне сложно, а в парном – почти невозможно. Наверное, его лучшие шансы – в миксте.

Медали во всех теннисных разрядах будут разыграны со 2 по 4 августа.

Павел Котов — теннис

Если шансы Даниила Медведева на медаль в одиночном разряде минимальны, то у Павла Котова их объективно нет, хотя именно парижский «Ролан Гаррос» – 2024 стал дня него лучшим пока в карьере турниром «Большого шлема». Котов сыграет в Париже только в одиночном разряде.

Финал в мужском одиночном разряде состоится 4 августа.

Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Роман Сафиуллин — теннис

Сафиуллин в Париже сыграет в одиночном и парном разряде – вместе с Медведевым. Шансы Романа на медали в паре – минимальны, в одиночку – их нет совсем. Тем более Сафиуллин гораздо сильнее на харде, чем на грунте. В паре Роман играет редко и не входит даже в топ-200 игроков в мире.

Медали во всех теннисных разрядах будут разыграны со 2 по 4 августа.

Мирра Андреева — теннис

На «Ролан Гаррос» – 2024 в одиночном разряде Мирра дошла до полуфинала в одиночном разряде и до четвертьфинала – в парном. На Олимпиаде она точно сыграет в этих двух разрядах (в парном – с Дианой Шнайдер), а ещё, возможно, – в миксте с Даниилом Медведевым. Однако перед стартом Олимпиады очень сложно сказать, на что готова 17-летняя теннисистка. Она может как до медалей добраться, так и проиграть в первом круге.

Медали во всех теннисных разрядах будут разыграны со 2 по 4 августа.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Екатерина Александрова — теннис

Александрова сыграет и в одиночном, и в парном разряде с Еленой Весниной. И от этой пары можно ждать хороших результатов. Екатерина и Елена точно способны побороться за медали Олимпийских игр в Париже.

Медали в женском парном разряде будут разыграны 4 августа.

Елена Веснина — теннис

Елена – это лучшая теннисистка России в парном разряде, которая выиграла практически все возможные титулы – до карьерного «Шлема» не хватило только победы на открытом чемпионате Австралии. Веснина в Рио-2016 стала олимпийской чемпионкой в паре, в Токио-2020 взяла серебро в миксте, а перед Парижем буквально в последний момент была включена в список допущенных до участия россиян. Елена на Олимпиаде-2024 сыграет только в паре с Екатериной Александровой и будет бороться за медаль.

Медали в женском парном разряде будут разыграны 4 августа.

Елена Веснина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Диана Шнайдер — теннис

Шнайдер отправилась в Париж после убедительной победы на грунтовом турнире в Будапеште, где она показала отличный теннис. Возможно, именно 20-летняя Диана – основная российская претендентка на медали в одиночном разряде. В парном разряде на юниорском уровне Шнайдер была сильнейшей в мире, и их дуэт с Миррой Андреевой способен преподнести сенсацию.

Медали во всех теннисных разрядах будут разыграны со 2 по 4 августа.