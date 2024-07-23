«Идеальный олимпийский спорт». Почему стоит следить за турниром по регби-7 на ОИ-2024

В среду, 24 июля, в Париже стартует олимпийский турнир по регби-7. Первые матчи будут сыграны ещё до официальной церемонии открытия Игр. Регбисты станут одними из первых спортсменов, стартующих на Олимпиаде.

Динамичный и скоростной вид спорта

Серебряный призер Олимпиады-2016 англичанин Том Митчелл, ставший после окончания игровой карьеры журналистом, говорил: «Семёрка» – идеальный олимпийский спорт, где по статистике каждые 73 секунды заносится попытка. Даже зумеры смогут выдержать матч длиною в 14 минут».

И действительно, регби-7 – максимально динамичный вид спорта. Поскольку встречи длятся лишь два тайма по семь минут, игроки могут выкладываться по полной и показывать запредельную скорость. А малое число игроков на площадке даёт быстрой атаке преимущество над защитой, поэтому в коротких матчах в регби-7 очков набирается и попыток заносится не меньше, чем в классической разновидности игры за два тайма по 40 минут.

Кто выигрывал Олимпиаду раньше?

В Париже комплекты медалей в регби-7 среди мужских и женских команд будут разыграны в третий раз в истории. Однако не стоит забывать, что ещё до Второй мировой в программе Игр присутствовали соревнования по классическому регби. Последним чемпионом в этом виде в 1924 году стала сборная США, обыгравшая в финале домашней Олимпиады французов.

В современную эпоху две золотые медали завоевали представители Фиджи: в 2016-м они обыграли Великобританию, в 2021-м – Новую Зеландию.

В сражениях женских команд первый титул олимпийских чемпионок в регби-7 завоевали девушки из Австралии, обыгравшие Новую Зеландию. Но на Играх в Токио новозеландки всё-таки добрались до золота, победив в финале француженок.

Расписание и участники турнира по регби-7

Игры регбийного турнира будут проходить на знаменитом стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени близ Парижа, где ещё прошлой осенью разворачивались баталии Кубка мира по регби. Первыми стартуют мужские команды.

Регби-7 на Олимпиаде-2024. Участники мужского турнира



Группа А: Новая Зеландия, Ирландия, Япония, ЮАР.

Группа В: Австралия, Аргентина, Кения, Самоа.

Группа С: Франция, Фиджи, Уругвай, США. Новая Зеландия, Ирландия, Япония, ЮАР.Австралия, Аргентина, Кения, Самоа.Франция, Фиджи, Уругвай, США.

В первый игровой день (24 июля) будут проходить матчи группового этапа. 25 июля – заключительные матчи в группах, а также полуфиналы за 9-12-е места и четвертьфиналы. В день открытия Игр, 26 июля, матчей не будет. А 27 июля пройдут решающие матчи и станут известны медалисты.

Регби-7 на Олимпиаде-2024. Участники женского турнира



Группа А: Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай.

Группа В: Австралия, Великобритания, Ирландия, ЮАР.

Группа С: Франция, США, Бразилия, Япония. Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай.Австралия, Великобритания, Ирландия, ЮАР.Франция, США, Бразилия, Япония.

Женщины начинают турнир на следующий день – 28 июля. В отличие от мужского турнира, перерыва на открытие не будет, так что новых олимпийских чемпионок мы узнаем уже вечером 30 июля.

Главная звезда – француз Антуан Дюпон

На поле стадиона в Сен-Дени выйдут 288 лучших игроков в регби-7 со всего мира. Главная звезда – француз Антуан Дюпон. Он не первый и точно не последний игрок в регби-15, решивший побороться и за олимпийские медали. Однако после неудачи сборной Франции на домашнем Кубке мира в классическом регби желание Дюпона побеждать только усилилось. Добившись клубного успеха с «Тулузой» (его клуб взял и чемпионство в Топ-14, и Кубок чемпионов), Антуан надел регбийку сборной по регби-7, и Франция впервые за 19 лет выиграла Мировую серию. Объективно лучший регбист планеты настроен на домашнюю Олимпиаду очень решительно.

За кем ещё следить в мужском турнире?

Фиджийцы в третий раз отправляются за золотыми медалями Олимпийских игр. Джерри Тувай имеет отличную возможность снова подняться на высшую ступень пьедестала и вдохновить ещё больше фиджийских ребят, для которых он и так уже давно является национальным героем. Как и многим фиджийским семьям, родителям Джерри пришлось долго копить, чтобы приобрести сыну первые регбийные бутсы. Поэтому даже теперь в память о тех временах он делает на каждой новой паре надписи «вилка» и «нож» по-фиджийски, в память о словах своей матери: «Это твоя жизнь – твои вилка и нож».

Три года назад World Rugby уже признала его игроком десятилетия по регби-7, однако Джерри Тувай останавливаться на достигнутом не планирует.

На кого обратить внимание в женском турнире?

Легендарная новозеландка Порша Вудман-Уиклифф объявила, что 31 июля завершит международную карьеру. Она мечтает ещё один раз очутиться на олимпийском пьедестале. Ей недавно исполнилось 33 года, и в её багаже уже есть две олимпийские награды: серебро Рио и золото Токио.

О завершении карьеры заявила и 36-летняя австралийка Шарни Смейл (Уильямс). Она, Шарлотт Каслик, Мэддисон и Теаган Леви в 2016 году выиграли золотые медали в Рио. В Париже компанию им составят пять олимпийских дебютанток. Этот сезон австралийки провели блестяще. Любопытно, что своим девизом они выбрали знаменитые строчки из песни французской певицы Эдит Пиаф: «Non, je ne regrette rien» («Я ни о чём не сожалею»). Вот и главный тренер команды Тим Уэлш говорит, что независимо от результата команда собирается выложиться и ни о чём не жалеть.